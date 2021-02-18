В Британии найден памятник мезолита вдвое старше Стоунхенджа

Древняя стоянка охотников-собирателей была обнаружена во время археологических раскопок в Уэльсе. Остатки крупного сооружения и сотни каменных орудий были погребены под землей на территории современного жилого комплекса в Денбишире.

Как сообщает BBC News, археологи обследовали участок, выделенный для расширения жилого комплекса. В результате они обнаружили более 300 орудий и артефактов каменного века.

Открытие было сделано в районе Руддлан. Возраст находки составляет около 9000 лет, что сопоставимо с возрастом древнейшего мезолитического памятника, найденного когда-либо на территории Уэльса.

Примечательно, что раскопанный участок привлек внимание застройщика еще 10 лет назад. Однако только в 2017 году власти дали разрешение на застройку. Еще три года ушло на различные согласования. Одно из них должны выдать археологи.

По словам археолога Ричарда Кука из исследовательского проекта Aeon Archeology, найденные артефакты принадлежали группе охотников-собирателей, которая проходила здесь и разбила лагерь у реки более 9000 лет назад.

"Мы нашли много обработанного кремня периода мезолита, - рассказал Кук. - Также бы обнаружили три отверстия для столбов. Отобранный из них материал был подвергнут радиоуглеродному датированию. Возраст этого сооружения составляет 9220-9280 лет плюс-минус 30 лет".

По его словам, вряд ли здесь располагалось постоянное поселение. Для людей того периода не было характерным обустройство деревень, так как они не вели оседлый образ жизни и постоянно мигрировали.

Однако, судя по находкам, лагерь состоял из ряда различных сооружений и конструкций. От них сохранились лишь ямы. Но археологи считают, что на месте этих ям находились специальные конструкции, которые использовались для сушки мяса после забоя пойманных на охоте животных. На месте других ям могли располагаться сооружения, использовавшиеся для высушивания и обработки кожи животных

"Это были хорошо развитые люди, которые жили здесь до появления первых фермеров, - говорит Ричард Кук. - Немногие мезолитические памятники Уэльса обладают столь же древним доказанным возрастом".

К слову, обнаруженный лагерь оказался примерно вдвое старше знаменитого Стоунхенджа. Правда, планы по строительству жилья на данном участке пока никто не отменял. Но археологи настаивают на том, чтобы застройка велась под их наблюдением - не исключено, что под землей здесь все еще хранятся и другие артефакты.

Кстати, в обшей сложности здесь было раскопано 314 каменных орудий, изготовленных из кремня и сланца, твердой мелкозернистой осадочной породы.

Так, команда археологов обнаружила скребки, которые, возможно, использовались для резки мяса и очищения от него шкур животных. Были найдены и микролиты - небольшие лезвия, которые в эпоху каменного века часто использовались в качестве режущих инструментов. Также был обнаружен небольшой каменный инструмент, который, вероятно, использовался для обработки дерева и резьбы по нему.

Свои находки археологи намерены передать в местный музей для изучения и экспонирования. Примечательно, что в Руддлане зарегистрирована самая высокая концентрация мезолитических памятников в Уэльсе.