В Британии найден памятник мезолита вдвое старше Стоунхенджа

Новости

Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата 17:41
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии 17:36
Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки 17:36
В Роструде рассказали, как россияне будут работать в субботу 17:32
Захарова: Маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности 17:17
У обнальщиков материнского капитала нашли частный самолет 17:17
Боярская и Безруков рассказали о работе с Мягковым 17:13
Толстой не исключил попыток начать процедуру исключения РФ из Совета Европы 17:11
Из Конституции Карелии убрали статью о депутатской неприкосновенности 17:03
Пограничники Литвы сообщили калининградцам об упавшем в Неман ребенке 16:46
Electronic Arts купила разработчика автомобильных симуляторов 16:46
Вышел трейлер комедии Бондарчука и Крыжовникова "Рашн Юг" 16:41
Ракова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом среди школьников 16:39
Китай показал лес баллистических ракет 16:38
Вышел новый спортивный сериал "Мастер" про гонки на "КАМАЗах" 16:31
Миронов предложил дать Роскомнадзору право блокировать треш-стримы 16:30
Jeep отзывает в России старые Grand Cherokee, которые могут заглохнуть 16:30
В Швейцарии расследуют дело о похищенных артефактах из Африки 16:24
Вышел трейлер российского триллера про "лихие 90-е" "Маша" 16:16
В Воронеже избрали меру пресечения членам неонацистской группировки 16:16
Задержаны подозреваемые в крупной краже золота под Ярославлем 16:12
Программу по переобучению граждан Минтруд запустит в марте 16:10
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта 16:09
Чехия выдала России главаря банды автоугонщиков из Волгограда 16:08
Стало известно, какой краситель попал на шерсть дзержинских собак 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 17:19
Рубрика: Культура

В Британии найден памятник мезолита вдвое старше Стоунхенджа

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Древняя стоянка охотников-собирателей была обнаружена во время археологических раскопок в Уэльсе. Остатки крупного сооружения и сотни каменных орудий были погребены под землей на территории современного жилого комплекса в Денбишире.

Фото: www.tehrantimes.com
В Иране найдены "древнеамериканские" петроглифы

Как сообщает BBC News, археологи обследовали участок, выделенный для расширения жилого комплекса. В результате они обнаружили более 300 орудий и артефактов каменного века.

Открытие было сделано в районе Руддлан. Возраст находки составляет около 9000 лет, что сопоставимо с возрастом древнейшего мезолитического памятника, найденного когда-либо на территории Уэльса.

Примечательно, что раскопанный участок привлек внимание застройщика еще 10 лет назад. Однако только в 2017 году власти дали разрешение на застройку. Еще три года ушло на различные согласования. Одно из них должны выдать археологи.

По словам археолога Ричарда Кука из исследовательского проекта Aeon Archeology, найденные артефакты принадлежали группе охотников-собирателей, которая проходила здесь и разбила лагерь у реки более 9000 лет назад.

"Мы нашли много обработанного кремня периода мезолита, - рассказал Кук. - Также бы обнаружили три отверстия для столбов. Отобранный из них материал был подвергнут радиоуглеродному датированию. Возраст этого сооружения составляет 9220-9280 лет плюс-минус 30 лет".

По его словам, вряд ли здесь располагалось постоянное поселение. Для людей того периода не было характерным обустройство деревень, так как они не вели оседлый образ жизни и постоянно мигрировали.

Однако, судя по находкам, лагерь состоял из ряда различных сооружений и конструкций. От них сохранились лишь ямы. Но археологи считают, что на месте этих ям находились специальные конструкции, которые использовались для сушки мяса после забоя пойманных на охоте животных. На месте других ям могли располагаться сооружения, использовавшиеся для высушивания и обработки кожи животных

Фото: Yoli Schwartz, Israel Antiquities Authority
В израильском сафари-парке найдены роскошные римские саркофаги

"Это были хорошо развитые люди, которые жили здесь до появления первых фермеров, - говорит Ричард Кук. - Немногие мезолитические памятники Уэльса обладают столь же древним доказанным возрастом".

К слову, обнаруженный лагерь оказался примерно вдвое старше знаменитого Стоунхенджа. Правда, планы по строительству жилья на данном участке пока никто не отменял. Но археологи настаивают на том, чтобы застройка велась под их наблюдением - не исключено, что под землей здесь все еще хранятся и другие артефакты.

Кстати, в обшей сложности здесь было раскопано 314 каменных орудий, изготовленных из кремня и сланца, твердой мелкозернистой осадочной породы.

Так, команда археологов обнаружила скребки, которые, возможно, использовались для резки мяса и очищения от него шкур животных. Были найдены и микролиты - небольшие лезвия, которые в эпоху каменного века часто использовались в качестве режущих инструментов. Также был обнаружен небольшой каменный инструмент, который, вероятно, использовался для обработки дерева и резьбы по нему.

Свои находки археологи намерены передать в местный музей для изучения и экспонирования. Примечательно, что в Руддлане зарегистрирована самая высокая концентрация мезолитических памятников в Уэльсе.

Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука

Главное сегодня

В Кремле оценили спрос на вакцину от коронавируса в России и за рубежом
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым
Барто или Маршак? Тест к 115-летию Агнии Барто
Почему авторы фильма "Конек-Горбунок" ухватили за хвост Жар-птицу