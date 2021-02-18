Пентагон сообщил об отказе военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19

Более трети из около 1,3 миллиона проходящих действительную службу американских военных, которым было предложено вакцинироваться от коронавируса, отказались от прививки. Об этом заявили представители Пентагона, выступая на слушаниях в комитете палаты представителей конгресса США по делам вооруженных сил. В военном ведомстве не знают, с чем связаны отказы.

В США вакцинация солдат и офицеров является добровольной в связи с тем, что оба препарата американских компаний Pfizer и Moderna прошли регистрацию в ускоренном порядке для экстренного применения. После того как они получат полноценную лицензию, процедура станет обязательной. Предполагается, что это произойдет не ранее 2023 года, сообщает ТАСС.

По предварительным данным, около 212 тысяч солдат и офицеров получили первую из двух доз вакцины. Еще 147 тысяч прошли оба этапа вакцинации. Всего же Пентагон к настоящему моменту сделал более 900 тысяч прививок военнослужащим, членам их семей, гражданским сотрудникам и подрядчикам. К концу августа планируется привить большинство военных.

По последним данным, с начала пандемии коронавирусом заразились около 151 тысячи военнослужащих США, из них 21 скончался. COVID-19 стал причиной отмены 99 военных учений, 37 были отложены.