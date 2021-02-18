Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки

51-летний музыкальный продюсер Иосиф Пригожин с супругой, певицей Валерией, будучи в ОАЭ, куда они улетели еще осенью, заразились коронавирусом. Причем Иосиф перенес болезнь очень сложно, в реанимации, - едва не умер.

В беседе с KP.RU он подчеркнул, что совершил большую ошибку, когда не привился отечественной вакциной. В итоге музыканты лечились в Дубае. И уже вернулись на родину.

Как рассказал Пригожин, он привился от гриппа и сделал пневмококковую прививку, предполагая, что она должна защитить легкие. "Старался максимально соблюдать все меры безопасности - маски, санитайзеры, мыл (руки) раз пятьдесят в день". То есть супруги были предельно осторожны.

А в октябре, "когда стало понятно, что концертов мало", Пригожин с Валерией "поехали поближе к теплу и солнцу", совместив в Дубае приятное с полезным - в ОАЭ у певицы было три концерта, они снимали там клип и делали фотосессию, далее решив остаться в стране до середины января… и подхватив "британский" штамм COVID.

Продюсер пояснил, как это произошло: русские, приезжая в Дубай, привозят с собой справки, перед вылетом делая тесты на коронавирус, а вот гости из других стран "без справок приезжают". "И вот этот британский мутированный штамм попал мне в самые легкие", - уточняет Иосиф.

Как только Пригожин почувствовал недомогание - "побежал сдавать анализы, проверяться". А когда понял, что симптомы усиливаются, тут же поехал в больницу, где его не приняли, "потому что сатурация была тогда 94". И лишь когда в следующий раз его привезли в клинику друзья, и сатурация упала до 75, - тогда приняли.

Возможно, рассуждает Иосиф, если бы его положили в госпиталь сразу, пораньше, то такой сложности и не было бы. Но ситуация оказалась острая - "больницы переполнены, палат свободных нигде нет", так что, естественно, арабские медики "старались брать наиболее тяжелых людей".

И получилось так, что болезнь россиянина стала развиваться по самому плохому сценарию. Продюсеру проводили мощную терапию, выводящую из цитокинового шторма (потенциально летальная реакция иммунной системы).

"Это было тяжело", - вспоминает Иосиф, добавляя, что сейчас уже восстанавливается. Но со здоровьем по-прежнему непорядок - даже на второй этаж приходится подниматься с некоторыми усилиями.

"Поэтому призываю всех своих друзей и знакомых привиться", - заключил музыкант.