Переводов стихотворений Дереника Чархчяна на русский язык пока нет

Дереник Чархчян, 27 лет

Чархчян Дереник Сергеевич (1916 - 26.07.1943), рядовой Ставропольского кавалерийского корпуса.

Родился в Грузии в 1916 году, в городе Ахалциха.

Поэт и художник.

Сразу после окончания филологического факультета Ереванского государственного университета Дереник ушел на фронт.

Во время войны написал стихотворения: "Иду на войну", "В часы разлуки", "Баллада о партизане и его жене", "Поэма о любви", "Нина".

Дереник еще в студенческие годы переводил русских классиков на армянский - к примеру, "Сон" Лермонтова.

В 1949 году на республиканской экспозиции художников-самоучек портрет Хачатура Абовяна работы Дереника Чархчяна был награжден премией второй степени (посмертно).

Воевал на Кубани, попал в плен. Был освобожден 29 апреля 1943 года. Погиб под Сталинградом.

Переводов стихов Дереника на русский язык пока нет.