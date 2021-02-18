Переводов стихотворений Дереника Чархчяна на русский язык пока нет

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Фото: Альперт Макс / ТАСС

"Иду на войну..."

Текст: Дмитрий Шеваров
Дереник Чархчян, 27 лет
Чархчян Дереник Сергеевич (1916 - 26.07.1943), рядовой Ставропольского кавалерийского корпуса.

Родился в Грузии в 1916 году, в городе Ахалциха.

Поэт и художник.

Сразу после окончания филологического факультета Ереванского государственного университета Дереник ушел на фронт.

Во время войны написал стихотворения: "Иду на войну", "В часы разлуки", "Баллада о партизане и его жене", "Поэма о любви", "Нина".

Дереник еще в студенческие годы переводил русских классиков на армянский - к примеру, "Сон" Лермонтова.

В 1949 году на республиканской экспозиции художников-самоучек портрет Хачатура Абовяна работы Дереника Чархчяна был награжден премией второй степени (посмертно).

Воевал на Кубани, попал в плен. Был освобожден 29 апреля 1943 года. Погиб под Сталинградом.

Переводов стихов Дереника на русский язык пока нет.

Фото: Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)
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