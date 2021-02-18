Первое стихотворение Геннадия Шведика появилось в печати, когда ему было 12 лет

Родом Гена из Бобруйска. Окончив там семилетку, поехал работать на новостройки Биробиджана.
После возвращения в Минск в 1929 году учился на рабфаке.
В 1937 году окончил литературный факультет Минского педагогического института.
В газете "Піянер Беларусі" заведовал школьным отделом.
С 1938 года учительствовал, работал лектором, затем был научным сотрудником Института языка, литературы и искусства Академии наук БССР. Первое стихотворение Гены появилось в печати, когда ему было 12 лет.
В довоенное время у Геннадия вышли в свет поэтические сборники "Старт" (1934), "Вершы" (1939), а также поэма для детей "Наш Джым" (1935).
Геннадий печатался и как переводчик и литературный критик.
На фронте с октября 1941 года.
Умер от ран.
Похоронен на окраине села Двоешки Кармановского района Смоленской области.
Публикации:
Творческое наследие Г. Шведика в переводе на белорусский язык собрано в сборниках "Лірыка" (1962), "Матчына сляза" (1989).
Скрыжалi памяцi. В 3 томах. Минск, 2005 Т. 3