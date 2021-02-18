Первое стихотворение Геннадия Шведика появилось в печати, когда ему было 12 лет

Геннадий Шведик, 28 лет

Шведик Геннадий Борисович (04.03.1914 - 11.10.1942), рядовой, пулеметчик 210-го стрелкового полка 82-й стрелковой дивизии.

Родом Гена из Бобруйска. Окончив там семилетку, поехал работать на новостройки Биробиджана.

После возвращения в Минск в 1929 году учился на рабфаке.

В 1937 году окончил литературный факультет Минского педагогического института.

В газете "Піянер Беларусі" заведовал школьным отделом.

С 1938 года учительствовал, работал лектором, затем был научным сотрудником Института языка, литературы и искусства Академии наук БССР. Первое стихотворение Гены появилось в печати, когда ему было 12 лет.

В довоенное время у Геннадия вышли в свет поэтические сборники "Старт" (1934), "Вершы" (1939), а также поэма для детей "Наш Джым" (1935).

Геннадий печатался и как переводчик и литературный критик.

На фронте с октября 1941 года.

Умер от ран.

Похоронен на окраине села Двоешки Кармановского района Смоленской области.

Публикации:

Творческое наследие Г. Шведика в переводе на белорусский язык собрано в сборниках "Лірыка" (1962), "Матчына сляза" (1989).

Скрыжалi памяцi. В 3 томах. Минск, 2005 Т. 3