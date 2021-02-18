Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ

Тема введения ответственности за призывы к санкциям против России сейчас актуальна и будет обсуждаться. Об этом, отвечая на вопросы журналистов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На просьбу прокомментировать предложение режиссера Никиты Михалкова о необходимости лишать гражданства тех, кто призывает вводить антироссийские санкции​​​, Песков сказал, что эта инициатива не пионерская.

Первым, наверное, мнение о целесообразности такого законопроекта высказал предприниматель Олег Дерипаска, напомнил пресс-секретарь президента. "Он, правда, не говорил о таком суровом наказании. Но говорил о том, что это должно быть уголовно наказуемо, приравниваться к уголовно наказуемому преступлению", - добавил он.

"Я не говорю о том, как следует наказывать за это, это уже не наша прерогатива, но наверняка, когда мы живем во время, когда сплошь и рядом происходят злоупотребления разного рода рестрикциями, то, конечно, эта тема весьма актуальна. И понятно, что такие предложения будут наверняка обсуждаться", - продолжил Песков.

Пресс-секретарь президента не стал предсказывать итог этих обсуждений. "Но что такие предложения привлекают общественный интерес, это однозначно. Сама тема, безусловно, интересна и будет обсуждаться", - заключил он.