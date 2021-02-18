Новости

Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова 14:40
Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:38
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину 14:29
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному 14:23
Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях 14:18
У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь 14:15
Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев 14:14
Набиуллина раскритиковала банки за скрытые комиссии по кредитам 14:12
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым 14:07
В Москву возвращаются аномальные морозы 14:06
Хуснуллин: Проблем с водой в Крыму не будет 13:57
Вышел трейлер детективного сериала с Кейт Уинслет "Мейр из Исттауна" 13:54
В Кремле опровергли предположения о бойкоте Россией Мюнхенской конференции 13:51
Песков назвал Украину недружественным для России государством 13:50
СК завершил работу по делу подозреваемых в растрате страховщиков 13:45
Захарова: Требование ЕСПЧ по Навальному подрывает доверие к этой структуре 13:45
На Алтае будут судить бизнесмена и тренера за травмы детей на батуте 13:45
Путин и Токаев обсудили производство "Спутник V" в Казахстане 13:38
Facebook заблокировал все публикации австралийских СМИ 13:31
Путин выразил соболезнования в связи с кончиной Андрея Мягкова 13:30
Никита Михалков: Мягков был смешным импровизатором, хулиганом 13:29
Путин встретится с Лукашенко 22 февраля 13:25
При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска 13:25
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 13:50
Рубрика: Власть

Песков назвал Украину недружественным для России государством

Текст: Кира Латухина

С момента переворота Украина превратилась в политический проект западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе заявления Владимира Путина на встрече с лидерами думских фракций.

Фото: Анатолий Шарий / Володимир Зеленський / facebook.com
Лидера оппозиционной партии на Украине обвинили в госизмене

"Россия, безусловно, признает украинское государство", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Но в то же время с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран​​​. Такие элементы мы усматриваем", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил Песков.

Власть Работа власти Внешняя политика Президент Администрация Президента Отношения России и Украины

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко 22 февраля
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Президент поручил помочь безработным, семьям с детьми и неопытным инвесторам
Кремль: Парад Победы в 2021 году точно состоится