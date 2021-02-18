Песков назвал Украину недружественным для России государством

С момента переворота Украина превратилась в политический проект западных стран, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя по их просьбе заявления Владимира Путина на встрече с лидерами думских фракций.

"Россия, безусловно, признает украинское государство", - сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос. "Но в то же время с того момента, как на Украине произошел силовой переворот при попустительстве ряда западных стран, то Украина превратилась в проект этих самых западных стран​​​. Такие элементы мы усматриваем", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

"Украина - это суверенное государство, которое не является для нас дружественным, мы приходим к такому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства", - отметил Песков.