Украина осталась единственной крупной страной Европы, где вакцинация от коронавируса не только не началась, но и неизвестна дата ее начала. План вакцинации был принят властями еще в декабре, и ответственные за борьбу с пандемией лица, включая президента Владимира Зеленского, тогда излучали оптимизм. Но уже к середине февраля они предпочитают не только воздерживаться от прогнозов, но и в принципе комментировать больную для незалежной тему.

В борьбе с коронавирусом украинцам остается уповать на небеса, а не на власти, так и не обеспечившие поставки вакцины. Тем временем в Израиле от COVID-19 привили уже 4-миллионного жителя. Фото: EPA / AP

В последний раз вакцинацию на Украине обещали начать 15 февраля - такую дату озвучивали главный санитарный врач и глава министерства охраны здоровья. Однако первые прививки так и не были сделаны. В качестве моральной компенсации министерство охраны здоровья запустило сайт, на котором с 1 марта можно будет опять же гипотетически встать в электронную очередь на первый укол. Нет понимания и чем именно будут вакцинировать украинцев. Громкий отказ Зеленского от российской "Спутник V" не впечатлил США и Евросоюз. Поставки вакцин с Запада так и не начались - ни из остатков по программе COVAХ, ни по прямым контрактам. Не сдвинулось дело и после жалоб Зеленского американским СМИ, что "Украина вынуждена стоять с протянутой рукой". В результате первый официально подтвержденный контракт Киева был заключен в декабре на поставку китайского средства Coronavac. Но законтрактованные два миллиона доз, которых должно хватить только на 2,5-3 процента населения, тоже до сих пор не попали на Украину.

Поставка перенесена на апрель по причине уголовного расследования против чиновников украинского министерства охраны здоровья, занимавшихся заключением контрактов. Антикоррупционные органы считают, что министр Максим Степанов выбрал поставщика без конкурса и купил вакцину по значительно завышенной цене. Учитывая, что всех "антикоррупционеров" на Украине курируют из посольства США, помимо непременной украинской коррупции местные наблюдатели усмотрели в срыве контракта и влияние американского лобби, противящегося контактам Киева и Пекина. Китай, уже после заключения контракта получивший от Зеленского санкции из-за завода "Мотор Сич", тоже не спешит уговаривать украинских контрагентов.

Зеленский поставил первыми в очередь на вакцинацию украинских боевиков в Донбассе и вместе с ними же обещал привиться

Теперь в Киеве ожидают 500 тысяч вакцин AstraZeneca, произведенных в Индии и закупленных у британского посредника - то есть тоже выше оптовой цены. "До конца недели они должны быть уже в Украине. Там решаются вопросы логистики, отгрузки непосредственно из Индии, фрахт самолета и прочее", - пояснил во вторник министр Степанов. Этого количества теоретически должно хватить для украинских боевиков на Донбассе, которых Зеленский поставил первыми в очередь на вакцинацию и вместе с ними же обещал привиться. Также в начале месяца он заявил, что есть некие договоренности о поставках еще нигде не применявшейся, но называемой американскими СМИ "перспективной" вакцины Novavax, тоже произведенной в Индии. В этой связи слова Зеленского о том, что "украинцы - не подопытные кролики", заиграли новыми оттенками и смыслами. Впрочем, за прошедшее время новых подробностей о поставках Novavax на Украину не прозвучало. Между тем в Донецкой народной республике уже закончился первый этап вакцинации - первые уколы "Спутник V" получили медики и учителя. С четверга открыта запись на вакцинацию для других групп населения.

Между тем

Правительство Индонезии объявило, что вакцинация в стране будет обязательной, и если потребуется, принудительной. Как сообщает The Straits Times, в постановлении кабинета министров говорится, что люди, которые по состоянию здоровья могут вакцинироваться, но отказываются от прививки, будут наказаны. Власти объясняют эти меры необходимостью ускорить образование коллективного иммунитета. В отношении лиц, избегающих вакцинации, постановление предусматривает санкции в виде штрафов, отказа в предоставлении соцуслуг, а также ограничения в доступе к госуслугам. Руководство страны поставило задачу за 15 месяцев вакцинировать 181,5 миллиона человек, то есть две трети населения Индонезии. В то же время, как пишет The Jakarta Post, Всемирная организация здравоохранения считает, что проведение обязательной вакцинации контрпродуктивно.

Подготовила Анна Игнатенко

Взгляд из Израиля

Укол как пропуск

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху торжественно вручил сертификат о прививке от коронавируса четырехмиллионному израильтянину. Сам молодой человек не подозревал, что станет "юбилейным", и пришел на прививочный пункт простой майке. Всего в стране от коронавируса привили уже 41 процент взрослого населения (и более 30 процентов населения в целом). По этому показателю Израиль на первом месте в мире.

Благодаря вакцинации заболеваемость коронавирусом среди людей старше 60 лет снизилась на 34 процента относительно середины января.

При этом повторная заболеваемость среди всех, кто получил прививку, составляет 0,1 процента. В Израиле применяют вакцину Pfizer/BioNTech. Хотя многие страны жалуются на нехватку препарата, Израиль еще в прошлом году заключил сделку с производителями об ускоренном доступе к вакцине в обмен на предоставление анонимных данных о возрасте, поле и демографических данных тех, кто получит прививку. Это стало возможным благодаря тому, что в Израиле существует универсальная система здравоохранения и у каждого человека есть оцифрованная медицинская карта.

Что касается закупочной стоимости вакцины для Израиля, то из-за срочности она оказалась, по некоторым сведениям, значительно выше, чем для других получателей. В настоящее время в Израиле готовится второй этап программы по выходу из карантина, который начнется 21 февраля. При этом власти дают больше прав тем, кто уже привился, стимулируя таким образом население быстрее вакцинироваться. Как написал в своем Twitter глава Минздрава Израиля Юлий Эдельштейн: "Будете ли вы иметь право посещать тренажерные залы и культурные мероприятия или нет? Сделайте прививку!" Кроме того, идет постоянная борьба со слухами вокруг вакцинации, была даже усилена специальная рабочая группа, которая целыми днями просматривает соцсети и СМИ, добиваясь удаления негативных материалов о прививках.

Подготовил Константин Волков