Во Франции вскрыли 1000-летний погребальный комплекс

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок на окраине города Ольнат в департаменте Овернь-Рона-Альпы обнаружили крупный погребальный комплекс, который использовался, с перерывами, на протяжении целого тысячелетия.

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Археологи обследовали небольшой участок, отведенный местными властями под строительство жилого дома. Неподалеку, примерно в 300 метрах, расположено современное приходское кладбище и небольшая церковь.

Раскопки показали, что кладбище размещалось в этом же районе и в Средние века, но со временем немного сдвинулось в сторону. В общей сложности археологи обнаружили более 600 захоронений. Практически все они принадлежат взрослым людям.

По оценкам исследователей, погребальный комплекс здесь появился как минимум в XI веке. Он использовался, возможно с перерывами, до XVII века. Затем это кладбище было забыто, а новое появилось относительно недалеко от него.

Изучение захоронений показало, что они были созданы в соответствии с погребальными традициями. Особенностью кладбища археологи назвали то, что в Средние века на нем совершенно не было детских захоронений. Лишь в нескольких могилах были обнаружены останки подростков.

Ученые объясняют это тем, что в Средние века, вероятно, для погребения маленьких детей было обустроено специальное кладбище, которое еще только предстоит найти. К слову, подобная практика была характерна для средневековой Европы.

В захоронениях почти не было найдено артефактов. Исключение составили лишь две монеты, одна из которых датируется серединой XII века, и несколько колец и простеньких украшений для одежды - медные булавки, пряжки для ремней и обуви.

В захоронениях XVII века были найдены стеклянные бусы-четки и медаль. Кстати, именно в XVII веке на данном кладбище начали появляться захоронения детей, в том числе младенцев. Это говорит о том, что с течением времени погребальные традиции менялись с изменением верований.

Ученым еще предстоит изучить историю найденного погребального комплекса, что, в свою очередь, поможет в изучении истории заселения данного района. Работу осложняет то, что письменных упоминаний об этом кладбище в исторических источниках практически нет.