Во Франции вскрыли 1000-летний погребальный комплекс

Новости

Marvel выпустит четыре спецвыпуска про Сокола и Зимнего солдата 17:41
В Минтруде рассказали, что будет с "удаленкой" после пандемии 17:36
Переболевший коронавирусом Пригожин призвал россиян делать прививки 17:36
В Роструде рассказали, как россияне будут работать в субботу 17:32
Захарова: Маневры США в Черном море угрожают миру и стабильности 17:17
У обнальщиков материнского капитала нашли частный самолет 17:17
Боярская и Безруков рассказали о работе с Мягковым 17:13
Толстой не исключил попыток начать процедуру исключения РФ из Совета Европы 17:11
Из Конституции Карелии убрали статью о депутатской неприкосновенности 17:03
Пограничники Литвы сообщили калининградцам об упавшем в Неман ребенке 16:46
Electronic Arts купила разработчика автомобильных симуляторов 16:46
Вышел трейлер комедии Бондарчука и Крыжовникова "Рашн Юг" 16:41
Ракова рассказала о снижении заболеваемости коронавирусом среди школьников 16:39
Китай показал лес баллистических ракет 16:38
Вышел новый спортивный сериал "Мастер" про гонки на "КАМАЗах" 16:31
Миронов предложил дать Роскомнадзору право блокировать треш-стримы 16:30
Jeep отзывает в России старые Grand Cherokee, которые могут заглохнуть 16:30
В Швейцарии расследуют дело о похищенных артефактах из Африки 16:24
Вышел трейлер российского триллера про "лихие 90-е" "Маша" 16:16
В Воронеже избрали меру пресечения членам неонацистской группировки 16:16
Задержаны подозреваемые в крупной краже золота под Ярославлем 16:12
Программу по переобучению граждан Минтруд запустит в марте 16:10
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта 16:09
Чехия выдала России главаря банды автоугонщиков из Волгограда 16:08
Стало известно, какой краситель попал на шерсть дзержинских собак 16:08
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 16:20
Рубрика: Общество

Во Франции вскрыли 1000-летний погребальный комплекс

Текст: Денис Передельский

Специалисты Национального института превентивных археологических исследований Франции (Inrap) при проведении раскопок на окраине города Ольнат в департаменте Овернь-Рона-Альпы обнаружили крупный погребальный комплекс, который использовался, с перерывами, на протяжении целого тысячелетия.

Фото: iStock
В Китае при расширении аэропорта раскопали 3500 гробниц

Краткий отчет об открытии опубликован на сайте Inrap. Археологи обследовали небольшой участок, отведенный местными властями под строительство жилого дома. Неподалеку, примерно в 300 метрах, расположено современное приходское кладбище и небольшая церковь.

Раскопки показали, что кладбище размещалось в этом же районе и в Средние века, но со временем немного сдвинулось в сторону. В общей сложности археологи обнаружили более 600 захоронений. Практически все они принадлежат взрослым людям.

По оценкам исследователей, погребальный комплекс здесь появился как минимум в XI веке. Он использовался, возможно с перерывами, до XVII века. Затем это кладбище было забыто, а новое появилось относительно недалеко от него.

Изучение захоронений показало, что они были созданы в соответствии с погребальными традициями. Особенностью кладбища археологи назвали то, что в Средние века на нем совершенно не было детских захоронений. Лишь в нескольких могилах были обнаружены останки подростков.

Ученые объясняют это тем, что в Средние века, вероятно, для погребения маленьких детей было обустроено специальное кладбище, которое еще только предстоит найти. К слову, подобная практика была характерна для средневековой Европы.

Фото: iStock
В Австралии найдено подтверждение древней легенды о людях и моли

В захоронениях почти не было найдено артефактов. Исключение составили лишь две монеты, одна из которых датируется серединой XII века, и несколько колец и простеньких украшений для одежды - медные булавки, пряжки для ремней и обуви.

В захоронениях XVII века были найдены стеклянные бусы-четки и медаль. Кстати, именно в XVII веке на данном кладбище начали появляться захоронения детей, в том числе младенцев. Это говорит о том, что с течением времени погребальные традиции менялись с изменением верований.

Ученым еще предстоит изучить историю найденного погребального комплекса, что, в свою очередь, поможет в изучении истории заселения данного района. Работу осложняет то, что письменных упоминаний об этом кладбище в исторических источниках практически нет.

Общество Наука Общество История

Главное сегодня

В Кремле оценили спрос на вакцину от коронавируса в России и за рубежом
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"