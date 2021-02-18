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18.02.2021 10:40
Рубрика: В мире

Премьер Грузии подал в отставку

Текст: Марина Алешина
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Фото: Алекс Шламов/Sputnik/РИА Новости Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Фото: Алекс Шламов/Sputnik/РИА Новости
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария. Фото: Алекс Шламов/Sputnik/РИА Новости

Премьер-министр Грузии Георгий Гахария принял решение подать в отставку. Причиной стали разногласия с собственной командой, которая настаивает на задержании оппозиционного политика, главы "Единого национального движения" Ники Мелия, передает ТАСС. Однако премьер убежден, что это приведет к росту политической напряженности, которая крайне нежелательна, особенно в условиях пандемии.

Гахария напомнил, что накануне суд постановил заочно арестовать Мелию. После этого сторонники оппозиционера начали собираться возле офиса партии. Сам премьер согласен, что оппозиционер "никогда особо не чтил грузинское законодательство" и, в частности, летом 2019-го подстрекал граждан к штурму парламента на проспекте Руставели - собственно, в связи с этим на него и заведено дело. При этом господин Гахария считает его уголовное преследование хотя и правомерным, но нецелесообразным. Об этом заявил на брифинге, который транслировался на грузинском ТВ в прямом эфире.

"Исходя из того, что я, к сожалению, не смог прийти к единому мнению со своей командой по этому вопросу, я принял решение уйти с занимаемой должности", - заключил политик и выразил надежду, что с его уходом разногласия в обществе несколько утихнут.

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