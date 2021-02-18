При ненормированной работе могут ввести дополнительные дни отпуска

Парламентарии планируют прописать в законодательстве дополнительные дни отпуска для занятых на ненормированной работе. Об этом рассказал журналистам первый зампред фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Сейчас ненормированный рабочий день, отметил он, нередко воспринимается работодателем как возможность беспокоить сотрудника в любое время дня и ночи, поэтому парламентарии намерены заняться этим вопросом.

В Госдуме, по словам депутата, намерены отрегулировать вопрос ненормированного рабочего дня. Так, предлагается прописать категории работников, к которым может относиться данная норма.

"И во-вторых, установить более существенные социальные гарантии, - добавил Исаев. - Например, более значительный отпуск. Сейчас он три рабочих дня дополнительно. Более значительный отпуск нужен для того, чтобы работодатель, внося в контракт положения о ненормированном рабочем дне, задумывался, выгодно это ему или невыгодно".