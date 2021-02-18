Принят ГОСТ для пунктов временного размещения

К слову, помимо прочих показателей, сроки возведения таких пунктов сейчас также прописаны в принятом ГОСТе. К примеру, для пунктов средней вместимости, рассчитанных от 125 до 250 человек, на это отводится не более двух суток.
В научном институте ВНИИ ГОЧС, где разрабатывался госстандарт, рассказали также, что ГОСТ содержит статьи, где прописаны требования к местам размещения, планировке и оборудованию пунктов. Установлены также обязательные санитарно-гигиенические и технические нормативы. При развертывании временных городков должны учитываться экологические нормы и приняты меры по предотвращению неблагоприятного воздействия на окружающую среду.
В институте, правда, отметили, что положения нового стандарта распространяются не на все пункты временного размещения, а только на временно установленные. Например, палатки или быстровозводимые конструкции. Они не распространяются на школы или больницы, которые переоборудуют под временные пункты в зонах бедствия.
Новый ГОСТ вступит в действие 1 июня.