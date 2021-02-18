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Рубрика: Общество

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Принят ГОСТ для пунктов временного размещения
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Столичный выпуск № 36(8387)
В МЧС России сообщили, что утвержден национальный стандарт ГОСТ Р 22.3.18-2021 "Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Пункты временного размещения населения, пострадавшего в чрезвычайной ситуации. Общие требования. Приемка в эксплуатацию". Это произошло впервые. Раньше определяющим критерием для развертывания временных убежищ в условиях ЧС была, пожалуй, только скорость.

К слову, помимо прочих показателей, сроки возведения таких пунктов сейчас также прописаны в принятом ГОСТе. К примеру, для пунктов средней вместимости, рассчитанных от 125 до 250 человек, на это отводится не более двух суток.

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В научном институте ВНИИ ГОЧС, где разрабатывался госстандарт, рассказали также, что ГОСТ содержит статьи, где прописаны требования к местам размещения, планировке и оборудованию пунктов. Установлены также обязательные санитарно-гигиенические и технические нормативы. При развертывании временных городков должны учитываться экологические нормы и приняты меры по предотвращению неблагоприятного воздействия на окружающую среду.

В институте, правда, отметили, что положения нового стандарта распространяются не на все пункты временного размещения, а только на временно установленные. Например, палатки или быстровозводимые конструкции. Они не распространяются на школы или больницы, которые переоборудуют под временные пункты в зонах бедствия.

Новый ГОСТ вступит в действие 1 июня.

Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Правительство МЧС

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