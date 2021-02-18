Программу по переобучению граждан Минтруд запустит в марте

Около 170 тысяч граждан смогут пройти переобучение в рамках нацпроекта "Демография" в 2021 году. Об этом рассказала замминистра труда и социального развития Елена Мухтиярова в четверг, 18 февраля, на пресс-конференции в Совете Федерации. По ее словам, в каждом регионе будет сформирован свой пакет образовательных программ с учетом потребности рынка труда и запросов работодателей.

Мухтиярова пояснила, что профпереподготовка не случайно одна из ключевых мер поддержки занятости населения. Дело в том, что сильнее риску безработицы подвержены граждане без образования. Так, у 60% россиян, оставшихся без работы и вставших на биржу труда в 2020 году, не было ни высшего, ни профессионального образования. Кроме этого, больше всего в период пандемии пострадали рабочие места, для замещения которых не требовалось специальных знаний. Люди с высшим или средне-специальным образованием, напротив, быстрее находили работу. И даже в период действия ограничительных мер трудоустроиться им было легче.

Замминистра рассказала, что обучение граждан будут обеспечивать три федеральных оператора. Запуск программы запланирован на 1 марта.