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18.02.2021 17:12
Рубрика: Власть

Путин обсудил с Эрдоганом возможные поставки вакцин от коронавируса

Текст: Кира Латухина
Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и возможные поставки и производство российских вакцин от коронавируса обсудили по телефону президенты России и Турции.
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели перспективы усиления сотрудничества по борьбе с коронавирусом, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Президенты продолжили обсуждать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Москва и Анкара будут координировать действия для социально-экономического развития региона. Главы государств также оценили начало работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Путин и Эрдоган затронули вопросы сирийского урегулирования. "В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками", - сообщили в пресс-службе Кремля. Поддержка межсирийского политического процесса, в том числе в рамках Астанинского формата, будет продолжена.

Лидеры также подчеркнули важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии. Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

Президенты настроены на расширение связей в различных областях. В числе приоритетов - крупные совместные проекты в энергетике.

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