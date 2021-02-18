Путин обсудил с Эрдоганом возможные поставки вакцин от коронавируса

Ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и возможные поставки и производство российских вакцин от коронавируса обсудили по телефону президенты России и Турции.

Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган рассмотрели перспективы усиления сотрудничества по борьбе с коронавирусом, включая возможные поставки и организацию производства в Турции российских вакцин.

Президенты продолжили обсуждать ситуацию вокруг Нагорного Карабаха в контексте реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении. Москва и Анкара будут координировать действия для социально-экономического развития региона. Главы государств также оценили начало работы Совместного российско-турецкого центра по контролю за прекращением огня.

Путин и Эрдоган затронули вопросы сирийского урегулирования. "В свете усилий России и Турции по стабилизации обстановки в провинции Идлиб подтверждена обоюдная приверженность бескомпромиссной борьбе с осевшими в Сирии международными террористическими группировками", - сообщили в пресс-службе Кремля. Поддержка межсирийского политического процесса, в том числе в рамках Астанинского формата, будет продолжена.

Лидеры также подчеркнули важность формирования при содействии ООН переходных органов власти в Ливии. Путин выразил соболезнования в связи с трагической гибелью в Ираке 13 граждан Турции.

Президенты настроены на расширение связей в различных областях. В числе приоритетов - крупные совместные проекты в энергетике.