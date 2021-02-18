Путин присвоил генеральские звания военным и сотрудникам силовых структур

Президент подписал указ, по которому генеральские звания получили 62 военнослужащих и сотрудника силовых ведомств.

Новые воинские звания присвоены 22 военнослужащим Вооруженных сил, пятерым военнослужащим МЧС - в том числе замминистра Алексею Серко (теперь он генерал-лейтенант), пятерым военнослужащим Росгвардии.

Специальные звания Владимир Путин присвоил девятерым сотрудникам органов внутренних дел, в частности, генерал-полковником полиции стал замглавы МВД Виталий Шулика.

Три сотрудника Росгвардии теперь генерал-майоры полиции. Новые звания получили также пять сотрудников противопожарной службы, три работника ФСИН и девять сотрудников таможни.

Высшее специальное звание генерал-майора юстиции президент присвоил сотруднику Следственного комитета Дмитрию Иванову.