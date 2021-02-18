В прошлом году, несмотря на пандемию, удалось уменьшить размер ущерба природе и материальных потерь от паводков и пожаров. Но есть нерешенные вопросы. Нужно продолжить улучшать систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, поддерживать на должном уровне оснащенность пожарных. Об этом заявил президент Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза России, которое он провел в режиме видеоконференции из Ново-Огарево.

Владимир Путин предложил рассмотреть дополнительные меры по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в этом году.

Прошлый год был непростым. Сохранялась сложная паводковая ситуация на территории целого ряда регионов: Якутия, Хакасия, Алтайский край, Вологодская, Тюменская области, констатировал президент. Наиболее опасная ситуация с лесными пожарами складывалась на территории Якутии, Забайкальского края, Красноярского и Хабаровского краев, Иркутской области и Чукотского автономного округа, сказал он.

Комплекс мер по локализации паводков и пожаров, даже в сложной обстановке распространения коронавируса, позволил в большинстве регионов уменьшить размер ущерба окружающей среде и материальных потерь, констатировал Путин.

Но остаются нерешенными вопросы по подсистемам противопожарных мероприятий и прогнозу опасных гидрометеорологических явлений. Требуется совершенствование единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения профилактических мероприятий, а также поддержание на должном уровне современной технической оснащенности и готовности пожарно-спасательных сил, заявил президент. Дальше встреча продолжилась в закрытом режиме.

В совещании приняли участие председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. На встречу был приглашен глава МЧС Евгений Зиничев.