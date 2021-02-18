Белгородец Иван Томаль отметил 100-летие

В Белгороде 100-летний юбилей отметил Ветеран Великой Отечественной войны Иван Францевич Томаль. За его плечами - военная операция на территории Польши, тяжелое ранение.

- Отец редко говорил о войне, - рассказывает сын юбиляра Анатолий Иванович Томаль. - Воспоминал о кинжальном огне, под который попали в Польше, много убитых и раненых в ходе наступления. Отец трое суток находился в поле, потерял много крови, пока его не подобрали поляки и не переправили в госпиталь. Его считали безнадежным, но благодаря упорству доктора он остался в живых.

После госпиталя Иван Францевич по состоянию здоровья продолжил военную службу в МВД. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Ленина и медалями "За Победу над Германией" и "За боевые заслуги". После войны Иван Францевич отозвался на призыв о восстановлении народного хозяйства. Он отправился в Донецк, чтобы наладить железнодорожное сообщение. С тех пор вся его жизнь была связана с железной дорогой - в Волгограде, Семипалатинске, Актюбинске. Трудился он до 80 лет.

- Все время работал, - рассказывает сын ветерана. - Но при этом для меня цели и задачи в жизни были поставлены: самое главное - нужно трудиться, работать, и тогда все будет хорошо. Этот завет запомнил навсегда. Он очень хороший папа, дедушка.

В Белгород Иван Францевич с супругой Полиной Лукиничной приехал в 2000 году. К сожалению, супруга уже ушла из жизни. Сын Анатолий, трое внуков и правнуков не оставляют Ивана Францевича без внимания и очень им гордятся.

Фото: Мэрия Белгорода

Мэр города Юрий Галдун приехал поздравить ветерана с юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья.

- Сложно подобрать слова для таких людей, как Иван Францевич. Низкий поклон и здоровья!, - подчеркнул мэр.

Сегодня в Белгороде живут семь человек старше 100 лет и 1571 человек, которым 90 и более лет.