Белгородец Иван Томаль отметил 100-летие

Новости

Программу по переобучению граждан Минтруд запустит в марте 16:10
Финляндия продлила ограничения на границе до 18 марта 16:09
Чехия выдала России главаря банды автоугонщиков из Волгограда 16:08
Видео: Учитель из Екатеринбурга ведет химию в мантии Хогвартса 16:07
В Подмосковье лжеюрист выманил у предпринимателя 17 миллионов рублей 15:56
На Сахалине спасли грейдериста, пропавшего во время метели два дня назад 15:56
Вице-мэр Челябинска задержан за взятку 15:50
Тедеско обратился к Промесу по поводу перехода в "Спартак" 15:45
Власти Латвии запретили въезд в страну журналисту Владимиру Соловьеву 15:40
Красноярскому экс-депутату и бизнесмену Анатолию Быкову продлили арест 15:34
В Минтруде назвали условия для получения субсидии за найм работников 15:31
Роспотребнадзор утвердил новый СанПиН для инфекционных заболеваний 15:21
ВЦИОМ: Большинство россиян хотят, чтобы их дети работали в науке 15:13
После пожара в общежитии МАИ за медпомощью обратились трое студентов 14:52
В Москве проведут профилактику Вечного огня 14:51
Медведев: Мягков щедро дарил свое душевное тепло людям 14:46
Мишустин выразил соболезнования родным и близким Андрея Мягкова 14:40
Названы дата и место похорон Андрея Мягкова 14:39
Песков назвал интересной идею об ответственности за призывы к санкциям против РФ 14:38
Валентина Талызина о Мягкове: Андрей был великий человек 14:30
Песков рассказал о развитии ситуации с приглашением Маска Путину 14:29
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному 14:23
Песков заявил об отсутствии аккаунтов Кремля в соцсетях 14:18
У двух жителей Тюменской области подтвердилась гаффская болезнь 14:15
Антитела при вакцинации "ЭпиВакКороной" образовались у 100% добровольцев 14:14
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
В МВД РФ предупредили о новых формах телефонного мошенничества
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Метеоролог объяснила причины природных аномалий
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
18.02.2021 16:04

Белгородец Иван Томаль отметил 100-летие

В Белгороде 100-летний юбилей отметил Ветеран Великой Отечественной войны Иван Францевич Томаль. За его плечами - военная операция на территории Польши, тяжелое ранение.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

- Отец редко говорил о войне, - рассказывает сын юбиляра Анатолий Иванович Томаль. - Воспоминал о кинжальном огне, под который попали в Польше, много убитых и раненых в ходе наступления. Отец трое суток находился в поле, потерял много крови, пока его не подобрали поляки и не переправили в госпиталь. Его считали безнадежным, но благодаря упорству доктора он остался в живых.

Фото: Мэрия Белгорода
РОСДОРНИИ оценил проект капремонта улицы Щорса в Белгороде

После госпиталя Иван Францевич по состоянию здоровья продолжил военную службу в МВД. Награжден Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Ленина и медалями "За Победу над Германией" и "За боевые заслуги". После войны Иван Францевич отозвался на призыв о восстановлении народного хозяйства. Он отправился в Донецк, чтобы наладить железнодорожное сообщение. С тех пор вся его жизнь была связана с железной дорогой - в Волгограде, Семипалатинске, Актюбинске. Трудился он до 80 лет.

- Все время работал, - рассказывает сын ветерана. - Но при этом для меня цели и задачи в жизни были поставлены: самое главное - нужно трудиться, работать, и тогда все будет хорошо. Этот завет запомнил навсегда. Он очень хороший папа, дедушка.

В Белгород Иван Францевич с супругой Полиной Лукиничной приехал в 2000 году. К сожалению, супруга уже ушла из жизни. Сын Анатолий, трое внуков и правнуков не оставляют Ивана Францевича без внимания и очень им гордятся.

Фото: Мэрия Белгорода

Мэр города Юрий Галдун приехал поздравить ветерана с юбилеем и пожелать ему крепкого здоровья.

- Сложно подобрать слова для таких людей, как Иван Францевич. Низкий поклон и здоровья!, - подчеркнул мэр.

Сегодня в Белгороде живут семь человек старше 100 лет и 1571 человек, которым 90 и более лет.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Белгородская область ЦФО Белгородская область Белгород Город Белгород

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко 22 февраля
Песков назвал неправомерным решение ЕСПЧ по Навальному
Собянин дал старт клиническим исследованиям однофазной вакцины "Спутник Лайт"
Набиуллина прокомментировала прогнозы об отзывах лицензий у банков
Названы место и дата прощания с Андреем Мягковым