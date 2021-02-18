Белорусские строители построят в Воронежской области школу

Делегация Министерства архитектуры и строительства Беларуси во главе с первым заместителем министра Игорем Костюковым посетила Воронежскую область. Программа визита была крайне насыщенной, обсуждался широкий спектр вопросов, с руководством Воронежской области в строительной сфере, сообщается на сайте Департамента экономического развития Воронежской области.

В ходе встречи с участием представителей департаментов строительной политики, экономического развития, образования, науки и молодежной политики Воронежской области обсуждались вопросы реализации пилотного проекта по строительству школы на 520 мест в поселке Стрелица Семилукского муниципального района.

Кроме того, стороны обсудили выполнение договоренностей, достигнутых в ходе первого заседания Рабочей группы по сотрудничеству Беларуси и Воронежской области, о перспективах использования домокомплектов производства Беларуси при реализации разрабатываемой региональной программы развития жилищного строительства на территории Воронежской области.

Делегация посетила стройплощадку школы в поселке Стрелица. Стороны подтвердили намерение оказывать первому совместному проекту Беларуси и Воронежской области всемерную поддержку. Объект планируется завершить в августе 2021 года, к этому времени стороны надеются также реализовать еще несколько совместных проектов, в частности, по строительству малоквартирного бюджетного жилья. Перспективным также представляется сотрудничество в сфере производства строительных материалов.

Белорусская сторона предложила вниманию Воронежской области свой опыт внедрения электроотопительных систем во вновь возводимых домах и проектировании домов частного сектора.

По итогам переговоров стороны выразили намерение продолжать и расширять сотрудничество как в сфере строительной политики, так и по иным направлениям.