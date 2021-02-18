Въехать на территорию московского аэропорта на своем автомобиле или на такси в ближайшем будущем, возможно, станет сложнее. Принять решение о "целесообразности ограничений бесплатных въездов автомобилей на привокзальную площадь терминалов аэропорта" поручено подмосковным чиновникам и руководству аэропортов. Об этом накануне сообщили в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре. Правда, из сообщения надзорного ведомства изначально было неясно - речь идет об ограничении бесплатного въезда только для нелегальных таксистов или для всех автомобилистов.

Дело в том, что ограничить бесплатный въезд в аэропорты было решено после совещания, посвященного "проблемным вопросам организации работы такси в аэропорту Шереметьево". Оно на днях прошло под председательством замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области. По его итогам, как сообщается на сайте транспортной прокуратуры, и было принято упомянутое решение "об ограничении бесплатных въездов". Кроме того, чиновники поручили организовать во всех столичных аэропортах фотовидеофиксацию нарушений правил стоянки/остановки и пресечь деятельность нелегальных такси.

Позднее официальный представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры Екатерина Короткова пояснила "Российской газете", что пункт о "целесообразности ограничений бесплатных въездов" на территории аэропортов касается не только таксистов, но и всех автомобилистов.

При этом в столичном Шереметьево недавно уже ввели ограничения. До 1 февраля въезжать на территорию аэропорта бесплатно на 10 или 15 минут (в зависимости от терминала) можно было бесконечное количество раз. Теперь при третьем заезде, как только водитель получает парковочный билет, включается оплата, или, как ее называют в Шереметьево, пени. Цена вопроса - от одной до трех тысяч рублей в зависимости от терминала. К терминалу D, если водитель заедет третий раз в течение 2 часов, при выезде он получит счет в 1 тысячу рублей за полный или неполный час. Тарификация начнется с 1-й минуты после заезда.

В терминале B 10 минут бесплатные, а потом начисляются пени в размере 3 тысяч рублей.

"Данная мера позволит оптимизировать дорожное движение на подъездных путях и привокзальной площади терминалов, что сделает посадку и высадку пассажиров аэропорта более быстрой и комфортной", - сообщили "РГ" в пресс-службе аэропорта Шереметьево.

В Домодедово аналогичный порядок ввели еще раньше. "Информируем вас о том, что с 28.01.2019 года сверхнормативное пребывание транспортных средств на привокзальной площади будет расцениваться как нарушение условий с взиманием оплаты в размере одной тысячи рублей в час. Предоставление бесплатных 15 минут после въезда на привокзальную площадь возможно только 2 раза в течение двух часов. Каждый последующий въезд рассчитывается, начиная с первой минуты", - пояснили в Домодедово.

Предоставление бесплатных 15 минут после въезда на привокзальную площадь возможно только 2 раза в течение двух часов с момента заезда

Во Внуково ввели ограничения еще с мая прошлого года. Но пошли немного иным путем - там в сутки можно провести на территории аэропорта бесплатно не более 60 минут с момента первого въезда.

"Эти меры направлены против нескольких категорий водителей, - пояснил автоэксперт Петр Шкуматов. - Первая - это таксисты, которые работают не в классическом режиме по вызовам из приложения, а исключительно по аэропортам. Вторая категория - это шаттлы, которые из близлежащих гостиниц и из каких-либо других мест, допустим, перехватывающих парковок, имеющихся возле каждого аэропорта, привозят туда или встречают людей. Такие шаттлы обычно курсируют как минимум раз в полчаса. И еще это люди, которые не нашли место для парковки около аэропорта и ездят просто кругами, чтобы дождаться человека, которого встречают".

В чем же именно будут заключаться новые ограничения, выяснить, к сожалению, не удалось. В транспортной прокуратуре пояснили, что это только намерения, поэтому сказать, какие именно новые ограничения планируется ввести, пока затруднительно.