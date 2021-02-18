Каким быть туристическому кластеру в Ильинском-Усово

В Красногорске в старинном поместье XVIII века "Знаменское-Губайлово" Подмосковья открылась выставка "Августейшие владельцы императорской усадьбы Ильинское и Российское общество Красного креста", подготовленная Фондом содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество", которое занимается историей милосердия более 10 лет.

Выставка посвящена подвижнической деятельности владельцев единственного в Подмосковье императорского имения Ильинское-Усово на Рублевке, которое сегодня сохранилось на 60%. Всего же в Подмосковье остается 320 исторических усадеб.

В Ильинском, принадлежавшем Великому князю Сергию Александровичу, генерал-губернатору Москвы (1891-1905 гг.) и Великой княгине Елизавете Федоровне, Романовы проводили лето, а к осени всей семьей, на плотах переплывая Москву-реку, перебирались в Усово, где был добротный зимний дом, построенный в XIX веке.

Четвертого февраля 1905 года Великий князь был убит Иваном Каляевым. Великая княгиня навестила в тюрьме убийцу и простила его, столь бесчеловечно отнявшего у неё мужа.

Елизавета Федоровна Романова была не только самая красивая принцесса Европы, внучка английской королевы Виктории, родная сестра русской императрицы, но после смерти супруга оставила мир блистательный ради мира великого. Елизавета Федоровна создала Марфо-Мариинскую обитель в Москве и особое женское движение сестер милосердия. Служение ближнему - самое неблагодарное, что может быть на свете: не сделав добра, не получишь зла. Она могла быть просто богатой меценаткой, второй барыней государства, но она отдала все, что имела, раненым Первой мировой войны, сама пошла служить сестрой милосердия. После смерти мужа Елизавета Федоровна возглавила московское отделение Красного Креста. В Москве ею создано несколько госпиталей, "летучие отряды" скорой помощи, санитарные поезда. Служение ближнему она пронесла через всю жизнь, которая оборвалась в Алапаевске в 1918 году, где большевики сбросили ее и ее родных в шахту.

Ежегодно в Ильинском-Усово в именины святой преподобномученицы Елизаветы Федоровны проходит крестный ход, который начинается от Ильинского храма, где она крестилась, мимо здания Родильного приюта, выстроенного в 1892 году Великим князем Сергием Александровичем, мимо Лазарета, открытого Великой княгиней в 1905 году для раненых воинов Русско-японской и Первой мировой войн, мимо школы... Эти исторические здания и войдут в большой музейный комплекс.

- Мы начинаем большой проект где-то на полтора года, - сказала на вернисаже глава фонда ЕСПО Анна Громова. - В здании Лазарета будет создан "Музей Красного Креста". В здании Родильного приюта - "Музей материнства и младенчества", в здании школы - "Музей школы и детства". Восстановление усадеб с их бытом, традициями, атмосферой очень важно для России. Поэтому мы создаем еще музей в усадьбе в Осташево в Волоколамской районе, обитатели которой вместе с Елизаветой Федоровной погибли в Алапаевске. Гражданские войны ни к чему не приводят. Будем учиться у нашей истории компромиссам.

- Историческая память - одна из основ воспитания молодежи, среди которой кого только сегодня нет: от западников до марксистов, - сказал на открытии руководитель Управления по работе с общественными организациями Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, протоиерей Дмитрий Рощин. - Если станем иванами, не помнящими родства, Россия рассыплется.

Музей Красного Креста будет посвящен Российскому обществу Красного Креста (РОКК), созданного в 1867 году указом императора Александра II. По сути Российское общество Красного креста был аналогом нынешнего МЧС. В отличие от аналогичных европейских организаций, РОКК вело обширную деятельность не только во время войн, но и в период эпидемий, стихийных бедствий и неурожаев. В работе РОКК принимали участие выдающиеся медики Пирогов, Склифосовский, Боткин. К 1917 году под флагом русского Красного Креста на фронте работали 2 255 учреждений (149 госпиталей), в которых самоотверженно трудились 2 450 врачей, 17 436 сестер милосердия и 50 000 санитаров. Увы, в 1918 году декретом Совета народных комиссаров главное управление РОКК было ликвидировано.