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18.02.2021 08:33
Рубрика: Общество

Наталья Сергунина: Около 100 советских плакатов о покорении космоса представит ВДНХ на новой выставке

Текст: Любовь Проценко

Выставка "Первые в мире" откроется 19 февраля в центре "Космонавтика и авиация" в рамках года космоса на ВДНХ. Она подготовлена на основе фондовых материалов Мемориального музея космонавтики. Об этом сообщила заммэра Москвы Наталья Сергунина. Она рассказала:

Фото: Из личного архива Людмилы Гуржий
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"Это первое крупное событие года космоса на ВДНХ - большой программы в честь знаковых достижений советской космонавтики. На выставке будет представлено около 100 плакатов 1950-1960-х годов, объединенных космической тематикой. Их авторы - известные художники того времени: Ираклий Тоидзе, Валентин Викторов и другие".

Советская программа покорения космоса, благодаря которой весь мир по-новому взглянул на возможности человечества, - гордость нашей страны. Она нашла отражение в литературе, кино, изобразительном искусстве. Плакаты, демонстрирующие космические достижения, можно было встретить в любом городе СССР. Их размещали на уличных стендах, заводах и фабриках, в образовательных учреждениях, домах культуры и библиотеках.

Экспозиция будет состоять из трех тематических разделов. В первом из них под названием "Человеку путь открыт!" посетители смогут ознакомиться с плакатами, посвященными советской космической программе, например запуску первого искусственного спутника Земли. Также в раздел вошли плакаты с изображением летчиков-космонавтов Юрия Гагарина, Валентины Терешковой и других.

Второй тематический блок "Да будет мир!" расскажет о влиянии космических полетов на повседневную жизнь. Представленные в нем плакаты призывают к новым свершениям в образовании, труде, где главным ориентиром являются достижения героев космоса, как, например, в работе Валентина Викторова "Труд героический - путь к победам космическим". В этом же разделе космические символы выступают неотъемлемыми элементами плакатов, приуроченных к любимым праздникам, таким как Новый год, Международный женский день и другим.

Фото: Роскосмос/ roscosmos.ru
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В третьем разделе "Сыны Октября - пионеры Вселенной!" посетители найдут самые яркие образцы агитационного плакатного искусства СССР. В них особенно подчеркивается роль коммунистической партии в освоении космоса и первенство Советского Союза в мировой космической гонке.

Как отметил летчик-космонавт Герой России, президент центра "Космонавтика и авиация" на ВДНХ Федор Юрчихин: "Выставка "Первые в мире" будет интересна не только гостям, желающим погрузиться в атмосферу эпохи грандиозных космических побед и всеобщей гордости за страну, но и тем, кто хочет изучить советский плакат как популярный в середине XX века жанр изобразительного искусства. Приглашаем познакомиться с работами известных художников-плакатистов и совершить увлекательное путешествие во времени".

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