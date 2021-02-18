Ракова: Московские школы помогают ученикам в адаптации после дистанта

Одной из основных задач московских школ после выхода учеников с дистанционного режима является помощь в адаптации и закреплении знаний. Для этого приняты различные меры поддержки. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. Она рассказала:

"Пандемия оказала существенное влияние на образ жизни как взрослых, так и детей. Причем детям пришлось, наверное, даже тяжелее, чем взрослым. Их привычный образ жизни был кардинально изменен. За прошлый год они не посещали школу очно более шести месяцев. Мы прекрасно понимаем, что ребятам, которые вернулись в школу после довольно длительного онлайн-обучения, требуется адаптация. Мы стараемся по максимуму создать образовательные механизмы, которые упрощают этот процесс адаптации".

Так, на базе "Московской электронной школы" разработали новую образовательную технологию - сервис "Цифровой репетитор".

В пилотном режиме у школьников 6-8 классов из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, будет возможность в дистанционном режиме в небольших группах дополнительно разобрать сложные темы по основным школьным предметам.

"Проект "Цифровой репетитор" встроен в МЭШ. Ребенок заходит на этот урок из своего электронного расписания. Урок проходит по видеоконференцсвязи, к которой дети уже привыкли во время дистанционного обучения. В первую очередь, этот сервис рассчитан на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, это абсолютно бесплатный для них проект. Речь идет о чуть менее, чем 1000 детей из 80 школ. Мы начинаем этот проект, как эксперимент. Если он приживется и получит одобрение москвичей, мы будем дальше его расширять, распространять на другие категории учеников, дополнять другими предметами", - сообщила Ракова.

Основа проекта выросла из проекта "Учитель на замену", когда на помощь в преподавании присоединились учителя дополнительного образования и молодые специалисты.

Также для учеников 6-8 и 10 классов в прямом эфире Мособр ТВ проходят телеуроки с разбором сложных тем по различным предметам.

В помощь выпускникам 9 и 11 классов запущен проект "Субботы московского выпускника". Ведущие московские педагоги разбирают задания ЕГЭ и ОГЭ, а также проводят видеоконсультации по различным темам для подготовки к Государственной итоговой аттестации.