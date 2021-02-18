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18.02.2021 15:52

РОСДОРНИИ оценил проект капремонта улицы Щорса в Белгороде

Эксперты РОСДОРНИИ оценили реконструкцию улицы Щорса в Белгороде, ставшую предметом споров в областном центре. Мэр города Юрий Галдун на первом заседании Совета общественности по обсуждению этапов реализации транспортной стратегии агломерации озвучил результаты этой экспертизы.
Фото: Мэрия Белгорода Фото: Мэрия Белгорода
Фото: Мэрия Белгорода

Напомним, что привлечь авторитетную организацию для экспертной оценки проекта, который вызвал нарекания горожан, было решено 16 января на общественных обсуждениях результатов капитального ремонта улицы Щорса.

Изучив движение по транспортной артерии, специалисты института зафиксировали увеличение скорости движения общественного транспорта с 8 до 18 километров в час, а также сокращение в 1,8 раза времени в пути автобусов. Они отметили, что предлагаемое активными автомобилистами расширение проезжей части Щорса не увеличит пропускную способность улицы. Более того, такое решение приведет к образованию "бутылочного горла" перед транспортной развязкой. В заключении рекомендовано откорректировать работу светофоров и по возможности внедрить их адаптивное управление.

Фото: Мэрия Белгорода
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Юрий Галдун добавил, что адаптивное управление светофорами заработает уже к 1 марта. На Щорса в этом году вымостят плиткой тротуары, озеленят прилегающую территорию, обустроят 1,7 километра велодорожек и кольцевое пересечение на улице Железнодорожной. В планах ремонт асфальта на Малой Щорса. На участке от улицы Губкина до улицы Есенина появится сквер.

Мэр отметил, что улучшит дорожную ситуацию в городе ремонт малых проездов и устройство дополнительных пешеходных переходов на участках от улицы Есенина до проезда Автомобилистов, от улицы 5 Августа до улицы Железнодорожной. К 1 июня в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" отремонтируют улицы Апанасенко, Конева, Буденного, Константина Заслонова и Бульвар Юности. Прорабатывают вопрос открытия железнодорожного переезда на улице Горького.

Также были представлены и другие важные инфраструктурные проекты: строительство дороги от улицы Газовиков до улицы Костюкова, реконструкция путепровода от улицы Красноармейской в микрорайон "Юго-Западный 1".

К Общественному совету по видеосвязи обратился эксперт РОСДОРНИИ Владимир Пащенко. Он отметил, что за транспортной реформой в Белгороде в институте внимательно следят.

- Давайте немного подождем и посмотрим, как пройдет полный год эксплуатации, - предложил он. - Нужно смотреть на город как на единую систему. Желаю дальнейших успехов вашей команде. Мы приведем вас в пример другим регионам, которые не настолько смелые.

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