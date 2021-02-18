Счетная палата оценила эффективность вузовского Проекта 5-100

Новости

В США начальник штаба ВВС назвал ценным Договор по открытому небу 03:44
Футболисту "Ювентуса" Морате стало плохо после матча с "Порту" 03:13
Пентагон сообщил об отказе военнослужащих США вакцинироваться от COVID-19 03:12
В Филадельфии семь человек пострадали в результате стрельбы 02:47
Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели 02:21
В Мексике 14 человек стали жертвами холодной погоды 01:56
В США изъяли более 10 миллионов поддельных масок 3MN95 01:40
Власти Барселоны запретят курение на четырех самых популярных пляжах 01:04
В США снесли бывшее казино Трампа в Атлантик-сити 00:54
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС 00:33
В Мадриде полиция разогнала протестующих против ареста рэпера 00:17
В Финляндии обнаружен новый штамм Covid-19 17.02.2021
РФС будет использовать электронную систему назначения судей 17.02.2021
Главврач больницы в Коммунарке призвал всех носить маски 17.02.2021
Биткоин обновил рекорд стоимости 17.02.2021
ФАС проверит агрегаторы такси из-за завышенных цен в снегопад 17.02.2021
Анна Кузнецова предложила создать реестр "алиментщиков" 17.02.2021
Мишустин совершит рабочий визит в Псковскую область 17.02.2021
В Петербурге ужесточили правила расселения коммунальных квартир 17.02.2021
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях 17.02.2021
Греция продлила ограничения на въезд россиян 17.02.2021
В Петербурге воспитатель отсудила компенсацию за хамство в родительском чате 17.02.2021
В Симферополе арестованы пять участников запрещенной "Хизб ут-Тахрир" 17.02.2021
Грызлов: РФ готова содействовать диалогу Украины и Донбасса 17.02.2021
В Петербурге суд запретил пятый за сутки сайт с аниме 17.02.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать хороший педагогический университет
Как выбрать хороший педагогический университет
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Верховный суд разъяснил, как вернуть валютный долг
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
Синицы и снегири голодают в мегаполисе из-за аномальных холодов
18.02.2021 02:24
Рубрика: Общество

Счетная палата оценила эффективность вузовского Проекта 5-100

Текст: Мария Агранович
Счетная палата проанализировала, насколько эффективным оказался Проект 5-100, главной задачей которого было повысить конкурентоспособность российских вузов и помочь как минимум пяти из них войти в первую сотню ведущих мировых университетов. Напомним, Проект 5-100 стартовал в 2013 году, а завершился в 2020-м. В проект вошел 21 университет.
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости Фото: Илья Наймушин/РИА Новости
Фото: Илья Наймушин/РИА Новости

Эксперты счетной палаты отмечают: участниками Проекта 5-100 "стала принципиально неоднородная группа вузов, для которой тем не менее устанавливался одинаковый набор целевых параметров и показателей результативности". Несмотря на то, что требования на входе были одинаковыми, в проекте смогли принять участие и узкоспециализированные вузы (например, МГМУ им. Сеченова), и вузы, которые готовят выпускников по гораздо более широкому "профилю" (например, Казанский федеральный университет или РУДН). Разным был и стартовый объем финансирования: например, у того же Сеченовского университета он в семь раз превышал показатели Балтийского федерального университета.

Фото: пресс-служба ВИАМ
Не только вузы должны готовить кадры для науки, убежден директор ВИАМ

Очень разными оказались вузы и по среднему баллу ЕГЭ студентов-очников бюджетных отделений. К примеру, у МФТИ в 2012 году этот показатель составлял 90,4 балла, в то время как у Самарского научно-исследовательского университета - 67,0. Участниками Проекта 5-100 стали очень разные по уровню потенциала вузы.

За 7 лет проекта вузы-участники получили более 80 млрд рублей господдержки. Удалось ли достичь поставленных целей?

В Счетной палате подчеркнули: "Произошло более чем троекратное увеличение числа российских университетов, входящих в публикуемую часть (тысяча университетов) международных институциональных рейтингов ARWU, THE и QS: с 15 в 2012 году до 51 в 2020 году".

Причем, восемь вузов-участников проекта вошли к 2020 году в первую сотню международных предметных (отраслевых) рейтингов: КФУ, МФТИ, МИСиС, Томский политех, ВШЭ, МИФИ, Новосибирский госуниверситет, ИТМО.

- Проект 5-100 сыграл значительную роль в повышении видимости и значимости российского высшего образования и науки в мировом научно-образовательном пространстве, - прокомментировал отчет Счетной палаты руководитель Проектного офиса Проекта 5-100, врио директора ФГАНУ "Социоцентр" Борис Филиппов. - В 2020 году Проект 5-100 завершился, продемонстрировав результаты, которые свидетельствуют о том, что поручение Президента по наращиванию научно-исследовательского потенциала и повышению глобальной конкурентоспособности российских университетов выполнено. Число университетов - участников Проекта 5-100, представленных в ведущих мировых рейтингах, за период 2012-2020 годов расширилось в два раза: с 10 до 20 университетов.

Но, увы, по данным Счетной палаты, ни одному из 21 вуза-участника не удалось войти в первую сотню ведущих мировых университетов в международных институциональных рейтинга ARWU, THE и QS. Таким образом, эксперты Счетной палаты делают вывод: "формально целевой показатель Проекта 5-100 был достигнут не на институциональном, а на предметном уровне: восемь университетов - участников Проекта 5-100 к 2020 году вошли в число ста ведущих университетов мира согласно отдельным международным предметным рейтингам".

Фото: РИА Новости www.ria.ru
За последние 3 года в России выросла привлекательность научной карьеры

Вместе с тем за время Проекта 5-100 произошло усиление роли российской университетской науки. Так, удельный вес публикаций университетов проекта в общем числе российских публикаций в Web of Science, вырос с 17,4 % в 2012 году до 33,3 % в 2019 году.

Также стал явно заметен разрыв между вузами - участниками программы господдержки и университетами, которые эту поддержку не получали. Именно в вузах Проекта 5-100 сконцентрировались и финансы, и кадры, именно сюда шли наиболее перспективные студенты и исследователи.

- Университеты Проекта выстроили систему управления с учетом лучших мировых практик, провели работу по омоложению кадрового состава, нарастили компетенции своих сотрудников, повысили узнаваемость брендов университетов за границей, - рассказал Борис Филиппов. - Активное развитие науки, проведение исследований по наиболее актуальной на мировой арене тематике, открытие новых лабораторий, привлечение к работе ведущих мировых ученых способствовали укреплению позиций российской науки в мире. Эти результаты свидетельствуют об эффективности инициированной государством программы поддержки российского высшего образования.

"По характеру поставленных целей Проект 5-100 имел преимущественно догоняющий характер, однако его реализация позволила сформировать в стране группу университетов-лидеров, а также встроиться в мировые тенденции реализации программ академического превосходства и усилить масштаб и значимость университетской науки", - говорится в отчете Счетной палаты.

Опыт Проекта 5-100 несомненно будет учтен в новом проекте "Приоритет - 2030" - программе стратегического академического лидерства вузов. Свои рекомендации Счетная палата направит в правительство.

В регионах Общество Образование Госфонды и контрольные органы Счетная палата Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Волга-Кама Филиалы РГ Сибирь ЦФО Москва ПФО Татарстан Казань СФО Новосибирская область Новосибирск

Главное сегодня

Свыше 30 банков могут уйти с рынка в 2021 году
Разработчики "Спутника V" рассказали о ходе регистрации вакцины в ЕС
Захарова о решении ЕСПЧ о Навальном: Запад не думает о последствиях
ФНС упростит россиянам получение налогового вычета
Волна тепла накроет европейскую часть России в конце недели
Новые санитарные правила для школ - что изменилось
Что станет с домашними библиотеками по мере развития "цифры"