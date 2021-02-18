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18.02.2021 21:07
Рубрика: Власть

Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения

Текст: Ирина Огилько

Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения, освободив Алексея Паламарчука от должности заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на портале столичного правительства.

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"Освободить Паламарчука Алексея Григорьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", - говорится в документе.

Сайт сообщает, что Паламарчук покинул должность по собственной инициативе.

Новым заместителем руководителя департамента здравоохранения назначен Алексей Сапсай.

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