Мэр Москвы Сергей Собянин произвел кадровые перестановки в департаменте здравоохранения, освободив Алексея Паламарчука от должности заместителя руководителя столичного департамента здравоохранения. Соответствующий документ опубликован на портале столичного правительства.

"Освободить Паламарчука Алексея Григорьевича от замещаемой должности заместителя руководителя департамента здравоохранения Москвы и уволить с государственной гражданской службы Москвы", - говорится в документе.

Сайт сообщает, что Паламарчук покинул должность по собственной инициативе.

Новым заместителем руководителя департамента здравоохранения назначен Алексей Сапсай.