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18.02.2021 11:29
Рубрика: Власть

Собянин рассказал о масштабных исследованиях вакцин против COVID-19

Текст: Любовь Проценко
В ближайшее время Москва совместно с Институтом им. Гамалеи Москва проведет несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от COVID-19. Одним из самых важных является эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, которое началось на этой неделе. Об этом сообщает сегодня в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трех до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител: "Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев или даже год после вакцинации".

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Собянин отмечает, что исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона.

А для того, чтобы защитить не только взрослых, но и детей, на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма "Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве.

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