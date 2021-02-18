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Текст:   Александр Мелешенко 
12:52 18.02.2021

Средняя цена "однушки" в новостройках Москвы превысила 9 млн рублей

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В январе этого года средняя стоимость однокомнатной квартиры в столичных новостройках впервые в истории превысила девять миллионов рублей - речь идет о массовых новостройках эконом- и комфорт-класса, за исключением премиального сегмента. На протяжении января цена выросла на два процента, но по сравнению с январем прошлого года рост составил сразу 19 процентов.

Фото: Istock
Почему в столичных новостройках все больше микроквартир

Квадратный метр в "однушке" теперь в среднем стоит 224 тысячи рублей, подсчитали в риелторской компании "Метриум". По их данным, еще в декабре однокомнатные квартиры в новостройках в среднем обходились в 8,8 миллиона, в январе 2020 года в 7,6 миллиона, а в начале 2019-го - в 6,8 миллиона.

Примечательно, что цены на "однушки" растут быстрее всего. При этом дороже всего квадратный метр обходится в студиях - там его средняя цена составляет сейчас 241 тысячу рублей. Однокомнатные квартиры образуют почти треть всего предложения в новостройках - примерно такая же доля и у двухкомнатных квартир.

Напомним, цены на квартиры в столице и многих других регионах страны демонстрируют сильный рост с лета прошлого года - это происходит на фоне введения льготной ипотеки, а также за счет ряда других факторов.

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