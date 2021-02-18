В Ивановской области ребенок получил ожоги из-за аварии в детсаду

Двухлетняя девочка из Савинского района попала в больницу с ожогами спины после того, как в детском саду прорвало трубу отопления.

Как сообщили в управлении Следственного комитета РФ по Ивановской области, инцидент произошел 18 февраля в селе Воскресенском.

"В результате прорыва трубы отопления получила травмы девочка 2018 года рождения. Ребенок с ожогами спины был доставлен в Ивановскую областную клиническую больницу, где ему оказывается квалифицированная медицинская помощь", - пояснили в СК.

На место происшествия выехала следственная группа из Шуи. По результатам проверки будет дана юридическая оценка обстоятельствам ЧП и принято процессуальное решение.