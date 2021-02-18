В мае для грузовиков заработают новые правила получения пропусков в Москву

Через несколько месяцев - 5 мая 2021 года для грузовиков заработают новые правила получения пропуска. Об этом сообщает пресс-служба департамента транспорта Москвы.

Цель изменения правил - сократить количество транзитных грузовиков на городских магистралях, в первую очередь - на МКАД. Это улучшит движение для личных автомобилей жителей Москвы и области и снизит загрязнение воздуха. Сегодня по МКАД каждый день ездят около 25 тысяч тяжелых машин. Ожидается, что число грузовиков снизится на 15%, а число аварий - на 20%. Те пропуска, которые уже получены, продолжат действовать. Пропуска у крупных грузоперевозчиков годовые, поэтому никаких перебоев с поставками товаров и пустых полок в магазинах не будет.

Как отмечают в дептрансе легальным перевозчикам получить пропуск станет легче (услуга бесплатная, как и раньше), а вот мошенникам - сложнее.

Основной маршрут транзитного транспорта предлагают пустить по широкому и удобному ЦКАДу, который практически полностью введен в эксплуатацию, ездить по нему быстрее и несмотря на платность - выгоднее (это подтвердили нам транспортные компании и торговые сети). Мы рекомендуем рассмотреть маршруты движения грузовиков с учетом ЦКАД.