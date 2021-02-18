В пресненском суде в четверг началось рассмотрение первого уголовного дела о несогласованных акциях, прошедших 23 января.

Александра Мучаева обвиняют в применении насилия по отношению к сотруднику полиции. Санкция этой статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы. Подсудимый свою вину полностью признал, и его дело рассматривалось в особом порядке. Это означает, что в процессе не исследуются доказательства и не опрашиваются свидетели. Кроме того, ему не может быть назначено более двух третей от максимально возможного наказания. Как сообщила корреспонденту "РГ" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая, судебное заседание было отложено на 10 марта для подготовки к прениям сторон.

По данным столичного главка СК России, Александр Мучаев, будучи за рулем, в ответ на законные требования сотрудника полиции об остановке совершил на него наезд. Как сообщали СМИ, в машине в этот момент находились участница группы Pussy Riot Мария Алехина и муниципальный депутат Басманного района Люся Штейн. Сотрудники полиции потребовали всех выйти из машины, однако Мучаев вместо этого начал движение и задел одного из сотрудников бампером.

Кроме того, в четверг апелляция Мосгорсуда отказала адвокатам в отмене домашнего ареста на срок до 23 марта брату блогера Алексея Навального Олегу. Он обвиняется в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил при подготовке к несанкционированной акции 23 января в столице.