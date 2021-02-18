В Москве открылась выставка, посвященная спасению памятников Египта археологами СССР

В Музее Востока в Москве открылась выставка "Путешествие в страну Куш", посвященная 60-летию начала работы советских археологов в Нубийской экспедиции АН СССР на берегах Нила под руководством Бориса Пиотровского.

Нубийская экспедиция была организована в 1961 году в рамках международной кампании под эгидой ЮНЕСКО по спасению исторических памятников из зоны затопления водохранилища (озера Насера) перед Асуанской плотиной. Дело в том, что после обнародования планов сооружения ГЭС в Асуане стало понятно, что многие исторические памятники неизбежно окажутся под водой. А их затопление означало, что многие вопросы зарождения цивилизации в древнем Египте, расширение Египта времен фараонов на юг, свидетельства христианской культуры Нубии так и останутся нераскрытыми. Однако Египет и Судан в одиночку не могли провести исследовательские и спасательные работы, поэтому в 1959 году они обратились в ЮНЕСКО с просьбой организовать международную помощь. На призыв откликнулся СССР и многие другие ведущие страны мира.

Фото: Константин Волков/РГ

На выставке представлена керамика из коллекций Эрмитажа и ГМИИ им. Пушкина, фотографии, рисунки и дневниковые записи членов экспедиции.

В течение двух зимних сезонов в 1961-1963 годах советские археологи провели огромное количество работ на участке выделенной им концессии недалеко от границы Египта и Судана. Там, на берегах Нила, был обнаружены и описаны многочисленные памятники, начиная от стоянок времен палеолита и до Нового царства Египта. Например, археологи обнаружили комплекс 4-3 тысячелетий до н.э. в районе Хор-Дауд, точное предназначение которого до сих пор до конца не выяснено, а также - могильник Хор-Набрук. Кроме того, было исследовано вади (пересохшее русло реки) Вади-Аллаки, через которое в древности пролегали караванные пути к Красному морю и к золотым приискам Нубии. Причем обступающие русло скалы оказались покрыты древними петроглифами и надписями, оставленными путешественниками на протяжении многих столетий.

Большое количество находок по согласованию с египетской стороной было вывезено в СССР и помещено в Государственном Эрмитаже и ГМИИ им. Пушкина в Москве.

В команде археологов работали такие известные ученые, как Николай Мерперт, Олег Большаков, Александр Виноградов. Именно архив Виноградова, предоставленный его дочерью, заместителем завкафедры археологии МГУ Екатерины Виноградовой, стал основой нынешней экспозиции в музее Востока. Куратором выставки выступил сотрудник Центра палеоэтнологических исследований, старший научный сотрудник НИИ и Музея антропологии МГУ Алексей Крол, занимающийся раскопками в Судане на памятнике Дерахейб.

Нубийская экспедиция стала первой советской археологической экспедицией в Северную Африку и на Ближний Восток. За ней последовали другие - в Ирак, Йемен, Сирию.

В настоящее время работы российских археологов в Египте и Судане продолжаются. Там действуют Российская археологическая экспедиция Института востоковедения (ИВ РАН), Российско-итальянская археологическая экспедиция в Абу Эртейле, а также - Нубийская археолого-антропологическая экспедиция НИИ и музея антропологии МГУ на памятнике Дерахейб в Судане.

Как рассказал "РГ" Алексей Крол, памятник Дерахейб, который находится на севере Судана у истоков Вади-аль-Алакки, представляет особый интерес, поскольку есть теория, что в древние и средневековые времена климат в этом районе был не столь засушливым, как сейчас, и Дерахейб являлся процветающим населенным пунктом на караванном маршруте между Красным морем и долиной Нила, а значит, там могут быть обнаружены очень интересные находки, причем относящиеся к разным тысячелетиям.

Российская археологическая экспедиция Института востоковедения РАН, организованная в 1996 году главным научным сотрудником Отдела истории Востока ИВ РАН Элеонорой Кормышевой при содействии Министерства древностей Египта, ведет раскопки в Гизе. Размер концессии составляет более 16 тысяч квадратных метров, на настоящий момент исследовано около двух тысяч квадратных метров.

Российско-итальянская археологическая экспедиция в Абу Эртейле ведет раскопки в Судане, неподалеку от древней столицы Мероитского царства - заброшенного города Мероэ. Содиректоры экспедиции - Элеонора Кормышева с российской стороны и Эудженио Фантусати от итальянской Международной ассоциации средиземноморских и восточных исследований (ISMEO).

Между тем, как рассказала "РГ" Элеонора Кормышева, в настоящее время для археологов в этом регионе становится все сложнее получить новые концессии для исследований, особенно это касается Египта, где наблюдается стремление дать больше возможностей для работы своим археологам. У Судана пока что меньше возможностей для самостоятельных археологических изысканий, однако это имеет и оборотную сторону - туда сейчас устремились очень многие экспедиции из разных стран, тем более что Судан (в древности - Нубия, Куш), в силу малоизученности и богатой истории (в VIII-VII в.в. до н.э. кушитская династия фараонов правила Египтом, простиравшимся тогда от Палестины до нынешнего Хартума) сулит множество интересных находок.