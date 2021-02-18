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18.02.2021 10:31
Рубрика: Общество

В Москве при прокладке коммуникаций нашли фрагменты церковных колоколов

Текст: Ирина Огилько
Артефакты относятся к концу XVIII - началу XIX столетия. Специалисты считают, что колокола висели на звоннице церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, разрушенной в 1920-х годах. Фото: Фотографии пресс-службы Мосгорнаследия Артефакты относятся к концу XVIII - началу XIX столетия. Специалисты считают, что колокола висели на звоннице церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, разрушенной в 1920-х годах. Фото: Фотографии пресс-службы Мосгорнаследия
Артефакты относятся к концу XVIII - началу XIX столетия. Специалисты считают, что колокола висели на звоннице церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, разрушенной в 1920-х годах. Фото: Фотографии пресс-службы Мосгорнаследия

В Москве во время прокладки инженерных коммуникаций были обнаружены фрагменты двух колоколов. Находка, по словам археологов, относится к концу XVIII - началу XIX столетия. Специалисты считают, что колокола висели на звоннице церкви Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове, разрушенной в 1920-х годах. Об этом сообщает департамент культурного наследия Москвы.

Фото: Константин Волков/РГ
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"Хотя археологический сезон в столице официально не стартовал и сами раскопки начнутся с наступлением тепла, археологические наблюдения ведутся круглогодично. И вот специалисты уже нашли первый в 2021 году артефакт. Интересно, что фрагменты из бронзового сплава принадлежат разным колоколам. Кроме того, они сохранили фрагменты надписей. Это поможет специалистам восстановить их историю. Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить", - рассказал глава Мосгорнаследия Алексей Емельянов.

По его словам, вес первого фрагмента составляет 13,8 килограмма. Это осколок в форме трапеции размером 21 на 15 сантиметров и толщиной в семь сантиметров. На поверхности виден отрывок надписи, выполненной церковнославянскими буквами: "…аркад…".

Второй фрагмент треугольной формы весит 2,5 килограмма, его размеры составляют 21 на 10 сантиметров, а толщина - 2,5 сантиметра. На нем виден отрывок надписи гражданским шрифтом (его ввел Петр I в 1708 году для печати светских изданий): "…дающи…".

Фото: Фотографии пресс-службы Мосгорнаследия

После изучения артефактов и реставрации, их передадут в музейный фонд города.

Напомним, что церковь Рождества Пресвятой Богородицы построили в 1370 году из дерева. Вокруг нее был возведен Симонов монастырь, который здесь просуществовал недолго - спустя девять лет монахи переместились чуть севернее от храма. Там и сегодня стоят уцелевшие здания Симонова монастыря. А церковь Рождества Пресвятой Богородицы, получившая с тех пор название "в Старом Симонове", стала приходской. По преданию, в 1380 году в ее стенах были похоронены Пересвет и Ослябя - два монаха Троице-Сергиева монастыря, участники Куликовской битвы.

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