В преддверии Дня защитника Отечества в Москве проведут профилактику Вечного огня, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

"В пятницу, 19 февраля, состоится традиционная профилактика Вечного огня на Могиле Неизвестного солдата в Александровском саду, - отметил Петр Бирюков. - Это очень ответственная работа, повышенной сложности, поэтому к ее проведению привлекаются самые опытные специалисты газового хозяйства столицы".

Профилактика занимает примерно 40 минут. Звезду мемориального комплекса приподнимут и отнесут в сторону, каждый из трех запальников горелки проверят на работоспособность, при необходимости заменят платиновую спираль. Во время профилактики священное пламя переносится специальным факелом на временную горелку, которая является точной уменьшенной копией основной, после завершения работ его возвращают на звезду.

Глава Комплекса городского хозяйства подчеркнул, что Вечный огонь более полувека находится под круглосуточным контролем. Мемориал оснащен системой тройного резервирования, поэтому ни дождь, ни снег, ни ветер никогда не смогут погасить пламя. При возникновении минимальной неполадки сразу поступает сигнал в диспетчерскую и на место выезжают специалисты.

Заммэра напомнил, что осмотр Вечного огня проводится ежедневно, техническое обслуживание - раз в месяц и дополнительно перед Днем защитника Отечества и Днем Победы.

Кстати, в этом году на торжественную церемонию профилактики Вечного огня приглашены особые гости - победители флешмоба семейного творчества "Рисуем с детьми Вечный огонь", который АО "МОСГАЗ" проводило к 75-летию Победы в период самоизоляции, и участники Всероссийской акции "Окна Победы".