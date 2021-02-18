В Москву возвращаются аномальные морозы

В Москву возвращается аномальный холод, сообщает комплекс городского хозяйства столицы.

По прогнозам синоптиков, в выходные и в начале следующей недели столбик термометра может опускаться до минус 27 градусов ночью, а днем - до минус 22-24.

Но даже в лютые морозы в московских домах тепло. Ведь городские службы заранее регулируют температуру теплоносителя в системе городского отопления. Сейчас она максимальная - 130 градусов.

Как рассказали в пресс-службе, на объектах энергетики усилен контроль. По словам начальника восточной группы подстанций АО "ОЭК" Павла Филимонова, при подготовке к зимнему сезону проводятся регламентные работы, на подстанции проверяют плотность элегаза, работу вентиляционных систем. В период пиковых холодов на подстанциях действует усиленный контроль.

В итоге аномальный снегопад и низкие температуры в Москве не повлияли на работу объектов энергоснабжения города, жители обеспечены бесперебойной подачей электроэнергии.