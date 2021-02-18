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Рубрика: Происшествия

В Подмосковье лжеюрист выманил у предпринимателя 17 миллионов рублей

Текст: Михаил Фалалеев

Предпринимателю из Подмосковья потребовалась помощь опытного правоведа.

Фото: iStock
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Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что по совету знакомых он обратился к одному из специалистов по вопросу обоснованности налоговых начислений по результатам налоговой проверки его организации. Ознакомившись с материалами проверки, мужчина стал убеждать предпринимателя в том, что ему грозит уголовная ответственность. Он сообщил, что готов помочь избежать преследования и посодействовать в минимизации суммы налогов. Кроме того, злоумышленник ссылался на наличие широкого круга знакомств в правоохранительных и налоговых органах, а стоимость своих услуг оценил в 17 миллионов рублей. Коммерсант согласился на сделку, однако позже засомневался в добросовестности своего нового знакомого и обратился в полицию.

Передача злоумышленнику аванса в размере 6 миллионов рублей проходила под контролем оперативников Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Главного управления МВД России по Москве совместно с коллегами из УФСБ России по городу Москве и Московской области в одном из столичных отелей. Сразу после того, как подозреваемый получил деньги, он был задержан. Выяснилось, что мужчина не имел возможности выполнить обещанные обязательства.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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