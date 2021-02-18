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18.02.2021 15:38
Рубрика: Культура

В Воронеже впервые состоятся гастроли Большого театра

Текст: Татьяна Ткачёва (Воронеж)
Балет "Укрощение строптивой" в постановке Жана-Кристофа Майо покажут в столице Черноземья. Это будет первый визит Большого театра в Воронеж и первое событие XI Платоновского фестиваля искусств. В связи с эпидемией коронавируса форум пройдет в три этапа: в апреле, июне и сентябре 2021 года.
Фото: Пресс-служба Большого театра России Фото: Пресс-служба Большого театра России
Фото: Пресс-служба Большого театра России

Жан-Кристоф Майо - известный французский хореограф, худрук Балета Монте-Карло. Для своих артистов он создал почти 30 балетов, заслуживших мировое признание.

Фото: Предоставлено Пермским театром оперы и балета
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"Укрощение строптивой" в Большом - его дебютная работа со сторонней труппой. Спектакль с большим успехом приняли в Лондоне, Нью-Йорке, Милане и других культурных столицах. В 2015 году постановка получила "Золотую маску" как лучший балетный спектакль, а прима Большого Екатерина Крысанова и премьер Владислав Лантратов стали лауреатами этой премии за партии Катарины и Петруччо.

Партитуру балетмейстер составил сам, соединив около 25 фрагментов из музыки Дмитрия Шостаковича. Характеры шекспировских героев переосмыслены в духе реализма. Так, "правильная" Бьянка проявляет и расчетливость, и лицемерие.

- Сделать положительного персонажа интересным очень сложно, и мы вместе с Жаном-Кристофом искали оттенки… Бьянка сознательно выбираете себе такого податливого мужа, потому что хочет быть главой семьи. Артисту редко удается поучаствовать в создании роли. И Бьянка - тот счастливый случай, когда партия полностью скроена по моим меркам, - призналась прима-балерина Большого Ольга Смирнова.

По ее словам, хореографию Майо отличает музыкальность, там нет обычной для классических балетов жесткой структуры с па-де-де солистов. Но движения умело соединены так, чтобы образовался захватывающий сюжет. "Иногда зрители говорят, что им даже недостает длительности спектакля, он смотрится на одном дыхании", - пояснила Смирнова.

Заслуженный артист России Владислав Лантратов добавил, что "Укрощение строптивой" - очень эмоциональный, чувственный спектакль:

- В нем большую роль играют детали, прикосновения, которыми передаются мысли героев, энергия отношений. Это современная хореография, к ней нужно подходить без стереотипов, с открытым сердцем.

Балетные критики подчеркивают яркость, романтизм и ироничность спектакля Майо, а также прекрасную технику солистов Большого.

Фото: musicaltheatre.by
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Спектакль пройдет при участии Воронежского академического симфонического оркестра с приглашенным дирижером Большого театра Алексеем Репниковым. Это позволит сделать билеты значительно дешевле. "Антивирусные" ограничения по заполняемости зала будут сняты.

- Наш театр оперы и балета нуждается в реконструкции, но для гастролей Большого театра мы подготовим сцену и оборудование в полном соответствии с требованиями гостей, - заверил худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков. - Подробное обсуждение идет уже несколько месяцев.

"Укрощение строптивой" дадут в Воронеже трижды, 16 и 17 апреля. В вечерних показах главные партии исполнят Екатерина Крысанова, Владислав Лантратов, Ольга Смирнова и Семен Чудин. В дневном спектакле 17 апреля выступят Кристина Кретова, Денис Савин, Анастасия Сташкевич и Артем Овчаренко.

Остальные события Платоновского будут объявлены в середине марта. Предполагается, что летом пройдет "российская" часть программы, осенью - международная.

Справка "РГ"

Платоновский фестиваль, одно из лучших мультикультурных событий России, проводят с 2011 года в Воронеже. В афише - спектакли и концерты ведущих артистов и коллективов мира, выставки из собраний крупных российских музеев, большая книжная ярмарка и встречи с писателями. Каждый год в специальную программу включают проекты, основанные на текстах Андрея Платонова или созвучные им. Ежегодно фестиваль собирает около ста тысяч зрителей.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж Большой театр Платоновский фестиваль искусств Россия. Это надо видеть

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