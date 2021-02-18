В Воронеже задержаны участники украинской радикальной группировки

Сторонники украинской молодежной радикальной группы, причастные к пропаганде идеологии неонацизма и массовых убийств, задержаны в Воронеже. Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, у задержанных изъяли экстремистскую литературу, а также символику националистических организаций, холодное оружие, средства связи, содержащие информацию о совершенных преступлениях.

В гараже одного из участников группы нашли предмет, похожий на минометную мину времен Великой Отечественной войны, его направили на экспертизу.

В СУ СКР по Воронежской области сообщили, что предоставленные региональными УФСБ и ГУ МВД России материалы стали основой для двух уголовных дел, которые завели за "совершение действий, направленных на возбуждение ненависти и вражды, а также на унижение достоинства человека и группы лиц по признакам национальности, совершенные публично, организованной группой". Пока их фигурантами стали три человека 18, 19 и 33 лет.

По данным следствия, в январе минувшего года 19-летний воронежец создал эту преступную группу, а также изготовил трафарет с текстом экстремистского характера. С его помощью он и 33-летний подельник стали наносить соответствующие надписи на стенах воронежских домов.

Кроме того, участники группы фигурируют и в других уголовных делах: так, в октябре прошлого года один из парней, которому тогда было 17 лет, под руководством 33-летнего мужчины аэрозольной краской написал текст экстремистского содержания на заборе в Левобережном районе. Второй - 26-летний мужчина - проходит по делу об избиении 19-летнего парня в Воронеже в июле прошлого года. Теперь все дела объединены в одно производство.

Сотрудники правоохранительных органов провели более десяти обысков, изъяв экстремистскую литературу, оргтехнику и атрибутику с нацисткой символикой. Следователи СК допросили шестерых человек, которые знают о противоправно деятельности экстремистской группировки. В суд уже направлены ходатайства об аресте участников радикальной группы, тем временем, следователи устанавливают других ее сторонников.