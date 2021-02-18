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18.02.2021 11:02
Рубрика: Общество

Собянин: Вакцинация от Covid-19. Клинические испытания вакцины "Спутник Лайт"

Текст: Сергей Собянин (мэр Москвы)
Разработанная московскими учеными из Института им. Гамалеи вакцина "Спутник V" доказала свою эффективность и безопасность. Прививку уже сделали почти 600 тысяч москвичей. Препаратом заинтересовалось множество стран мира.

Естественно, ученые не собираются останавливаться на достигнутом. В ближайшее время совместно с Институтом им. Гамалеи мы проведем несколько крупномасштабных исследований, касающихся вакцинации от Covid-19.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Одним из самых важных является эпидемиологическое исследование устойчивости иммунитета после вакцинации от коронавируса, которое мы начали на этой неделе.

Две тысячи человек, получившие первый компонент вакцины от трёх до шести месяцев назад, будут ежемесячно (с февраля по август) сдавать тест на наличие антител. Таким образом, мы увидим динамику изменений, которые произойдут у каждого из участников исследования спустя 9-10 месяцев или даже год после вакцинации.

Исследование позволит понять, потребуется ли повторная вакцинация от COVID-19 накануне очередного эпидемиологического осенне-зимнего сезона.

Важно защитить от коронавируса не только взрослых, но и детей. Для этого на базе детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой будут проведены три фазы клинического исследования вакцины "Спутник V" для детей в возрасте от 14 до 18 лет. По результатам можно будет принять решение о включении подростков в программу вакцинации.

Мы исследуем и новые способы защиты от коронавируса. Специалистами разработана назальная форма "Спутника V", которая формирует иммунитет в зоне носоглотки. Данный препарат не заменит полноценной вакцинации, но может быть полезен как дополнительная форма защиты. Все три фазы клинических исследований препарата тоже планируется провести в Москве.

Фото: Алроса
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И, наконец, сегодня мы начинаем международные клинические исследования вакцины "Спутник Лайт".

Новый препарат, разработанный в Институте им. Гамалеи, призван устранить основной недостаток классического "Спутника V" - наличие двух компонентов, вводимых пациенту с разницей несколько недель.

Для вакцинации "Спутником Лайт" потребуется только один визит в поликлинику. Иммунитет начнет формироваться спустя неделю и достигнет максимума через четыре недели после вакцинации.

В основе нового препарата - те же самые специальные структуры (векторы-носители), что и в "Спутнике V". Вакцина не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих будет невозможно.

"Спутник Лайт" уже прошел первые фазы испытаний. У всех, кто его получил, сформировался иммунитет от Covid-19. А сам препарат переносится организмом как обычная прививка.

Фото: REUTERS
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В основном этапе - международных клинических исследованиях - примут участие 6 тысяч человек: по 3 тысячи из России и Объединенных Арабских Эмиратов.

Российская часть исследований пройдет в Москве на базе 10 городских поликлиник. Принять участие в них может любой совершеннолетний гражданин. Если, конечно, ранее он не проходил вакцинацию "Спутником V" и не имеет других противопоказаний. Потенциальные участники испытаний пройдут медицинское обследование. Узнать подробнее и записаться можно на портале mos.ru.

Источник: блог мэра Москвы Сергея Собянина.

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