575 городов претендуют на участие в программе преобразования промзон

На участие в программе по созданию креативных кластеров на месте промзон и заброшенных зданий подано 3339 заявок, сообщает ДОМ.РФ.

Цель проекта - сделать из невостребованных сейчас площадок локации, где сконцентрируются творчески-ориентированные предприниматели.

Наибольшее количество заявок на участие в программе поступило из Бурятии (231), Иркутской области (171), Коми (158), Красноярского (143) и Краснодарского (123) краев, Ростовской области (112), Ханты-Мансийского АО (107), Свердловской (101), Самарской областей (98) и Москвы (96). Среди желающих участвовать 151 собственник площадки, 690 представителей муниципалитетов, 405 - региональных властей, 484 предпринимателя, 781 представитель творческой профессии и 828 интересующихся этой тематикой горожан.

Заявки пришли из 575 населенных пунктов.

Сейчас более половины российских креативных общественных территорий расположено в Москве, отмечает руководитель Центра городских компетенций Агентства стратегических инициатив Татьяна Журавлева (это, к примеру, дизайн-завод "Флакон" на месте бывшего хрустального завода или "Артплей" на месте промзоны у Курского вокзала).

Появление креативных пространств активизирует экономическую жизнь прилегающих районов, отмечает заместитель гендиректора Фонда ДОМ.РФ Антон Финогенов.

Участники программы Rurban Creative Lab изучат ситуацию с творческими индустриями в своем регионе, смогут разработать финансовую и бизнес-модели развития креативного кластера. Предполагается, что творческие кластеры лучших команд откроются уже в нынешнем году.

К проекту присоединились Ассоциация предприятий и профессионалов индустрии красоты (АПИК), Ассоциация операторов фитнес-индустрии (АОФИ) и Союз ассоциаций и партнеров индустрии развлечений (САПИР). Они будут способствовать появлению новых бизнесов на территориях новых креативных кластеров.