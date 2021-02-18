Из чукотского села эвакуируют детей из-за аварии на теплотрассе

В селе Нанлигран Провиденского района произошла авария на участке магистральной сети теплоснабжения.

В результате подача тепла прекратилась в 12 домах, в том числе в школе-интернате. Из Провидения готовятся к вылету две восстановительные бригады. Две магистральные ветки из трех уже восстановлены, сообщает пресс-служба правительства Чукотского автономного округа.

Сотрудники регионального МЧС планируют доставить 34 детей из школы в другой населенный пункт на вертолете МИ-8.

Прокуратура района проводит проверку по факту нарушения жилищных прав людей.