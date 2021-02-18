Приморская и Гродненская ТПП подписали соглашение о сотрудничестве

Президент Союза "Приморская торгово-промышленная палата" Борис Ступницкий и генеральный директор УП "Гродненское отделение БелТПП" Мирослав Саросек провели переговоры о совместных мероприятиях в 2021 году и подписали Соглашение о сотрудничестве, сообщается на сайте Приморской ТПП.

Целями подписания Соглашения являются расширение региональных торгово-экономических и научно-технических связей, углубление межрегиональной интеграции, содействие организации деловых контактов предпринимателей двух регионов, проведение выставок, ярмарок, семинаров, бизнес-встреч, презентаций и других мероприятий в целях ознакомления деловых кругов с экономикой и экспортными возможностями Гродненской области РБ и Приморского края РФ.

В ходе церемонии подписания стороны обменялись мнениями о текущем состоянии сотрудничества между Приморским краем и Беларусью, возможностях региональных палат и необходимости активизации взаимовыгодной поддержки мероприятий обеих сторон в 2021 году.

Борис Ступницкий отметил, что Союз "Приморская торгово-промышленная палата" является активным участником Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Приморского края. В 2020 году по инициативе Приморской ТПП в повестку деятельности Рабочей группы был внесен ряд конкретных предложений по расширению сотрудничества и реализации взаимовыгодных проектов. Мирослав Саросек подтвердил, что многие предложения Приморской торгово-промышленной палаты уже включены в план работы "Гродненского отделения БелТПП".

Стороны также обсудили возможность участия представителей двух регионов в Международной Тихоокеанской туристической выставке и форуме "Еврорегион Неман", проанализировали перспективы сотрудничества в сфере переработки продукции рыбодобывающей и лесной промышленности Приморского края в свободной экономической зоне "Гродноинвест", рассмотрели проблемные вопросы в организации логистики между двумя регионами.

В ближайшее время стороны договорились провести онлайн-переговоры предпринимателей Приморского края и Гродненской области, а также организовать обмен бизнес-миссиями после улучшения эпидемиологической обстановки.