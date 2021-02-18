На фоне двухпроцентного снижения в 2020 году объемов перевалки морскими портами России в целом дальневосточникам удалось переработать на десять миллионов тонн грузов больше, чем в 2019-м. Рост составил 4,6 процента (годом ранее было 6,4), причем и в экспортно-импортных, и в каботажных перевозках. Как развивались порты макрорегиона в условиях пандемии, повлиявшей на здоровье мировой экономики, выяснял корреспондент "РГ".

Даешь рынку угля

По словам исполнительного директора Ассоциации морских торговых портов Серика Жусупова, за исключением нефти (-17 процентов после сделки с ОПЕК+) номенклатура грузооборота в России - уголь, контейнеры, руда, зерно и другие позиции - продемонстрировала рост.

В полной мере это наблюдалось на Дальнем Востоке. Как свидетельствует исследование НОЦ "Морской транспорт и пространственная логистика" Морского государственного университета имени Невельского и компании "ДНИИМФ-Восточный", драйверами роста грузовой базы морских портов макрорегиона остаются уголь и контейнерные перевозки.

Перевалка угля выросла на 9,1 процента. Ее обеспечили модернизированные и вновь построенные терминалы: в Приморье - Восточный (грузооборот вырос на 9,1 процента) и Порт Вера (практически в два раза), в Хабаровском крае - первая очередь "Дальтрансугля" (+13 процентов) и "ВаниноТрансУголь", на Сахалине - Шахтерск (+22 процента), на Чукотке - порт Беринговский, построенный под транспортировку угля с месторождения, разрабатываемого резидентом ТОР. Почти в шесть раз увеличила перевалку грузов в неспециализированном порту компания "Терминал-Совгавань" в Хабаровском крае.

Узкое место

В АТР, в отличие от западного рынка, спрос на уголь растет, но экспортные амбиции российского бизнеса сдерживаются недостаточными мощностями железной дороги. Ситуация должна разрешиться в обозримом будущем. С 2013 года реализуется программа модернизации Восточного полигона, и, по словам главы РЖД Олега Белозерова, уже в 2019-м были достигнуты ее целевые показатели: вывезено 113,2 миллиона тонн груза. В 2021 году РЖД обещает завершить первый этап модернизации (это позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 124,9 миллиона тонн в год) и перейти ко второму - нарастить к 2024-му мощности до 180 миллионов.

На необходимость скорейшей расшивки узких мест железной дороги в конце прошлого года указал вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, отметивший, что "ряд компаний, связанных с угольными производствами, испытывают сложности с транспортировкой". Он дал поручение РЖД, минтрансу, минэнерго и минвостокразвития в кратчайшие сроки сопоставить стоимость модернизации БАМа и Транссиба с прибылью от перевозок и поступлениями в бюджеты всех уровней.

В АТР спрос на уголь растет, но экспортные амбиции российского бизнеса сдерживаются недостаточными мощностями железной дороги

- Сейчас провозные мощности не обеспечивают транспортировку грузов. Это приводит к тому, что построенный в Ванине порт простаивает, "Колмар" в Якутии отгружает уголь в значительно меньшем количестве, чем мог бы это сделать, обеспечивая нормальную рентабельность проекта. Начала подниматься компания "Эльгауголь". Предприятия приносят прибыль, генерируют финансовый поток. Привлекая новые инвестиции, мы помогаем инвесторам с созданием инфраструктуры. А в этом случае должна развиваться системная инфраструктура, и мы должны точно так же помогать ее строить, - заявил Юрий Трутнев.

Уже в январе 2021 года объем экспортных грузов на сети железных дорог РЖД, следующих в сторону морских портов, увеличился по сравнению с таким же периодом 2020-го в целом по стране почти на 12 процентов, в том числе в порты Дальнего Востока - более чем на 19.

Но и портам есть куда развиваться - за счет не только увеличения мощностей, но и модернизации, строительства специализированных терминалов, работающих на современной цифровой платформе.

Руда в тренде

Но уголь - лишь часть номенклатуры грузооборота.

Без малого на десять процентов увеличили дальневосточные порты в минувшем году перевалку железной руды. Причиной стало изменение мирового и, в частности, азиатского рынка: торговая война КНР и Австралии, рост спроса под влиянием стимулирующих государственных мер в период пандемии, изменение позиции Индии как одного из наиболее крупных потребителей и производителей руды, снижение добычи в Бразилии. На этом же фоне вырос экспорт черных и цветных металлов (соответственно +8,8 и +42,2 процента).

- Несмотря на ограничения на добычу нефти (договоренности по ОПЕК+) и падение спроса на нефтепродукты перевалка наливных грузов в нашем макрорегионе снизилась всего на 2,4 процента, - отметил директор НОЦ "Морской транспорт и пространственная логистика" Александр Гаврилов. - В частности, сократилась бункеровка топлива во Владивостоке, Находке и Ванине, завершалась модернизация двух крупных терминалов. В то же время Sakhalin Energy произвел рекордное количество сжиженного природного газа (СПГ) - 11,6 миллиона тонн. Соответственно, экспорт последнего из порта Пригородное увеличился, что в целом соответствует общемировому тренду роста потребления СПГ.

Контейнерный рынок снова продемонстрировал рост (+12,6 процента). Эксперты отмечают увеличение доли контейнеров с экспортными грузами.

На вывозе за границу леса сказалось резкое падение цен на пиломатериалы на мировом рынке. В начале июня рухнул рынок шпона в Японии, в итоге остановилось несколько заводов по его производству в Хабаровском крае и в Приморье, склады компаний были переполнены. По итогам года спад оказался не таким большим, в целом на 2,4 процента. Улучшили дальневосточную статистику партии лесоматериалов из Вологодской и Воронежской областей, проследовавшие на экспорт через пункты пропуска Приморья.

- Если учесть условия, в которых в 2020 году развивалась мировая экономика и торговля, небольшое сокращение грузо­оборота портов России не вызывает удивления, как и положительная динамика портов Дальневосточного бассейна. В странах Восточной Азии, прежде всего в Китае, экономика показала пусть небольшой, но рост. И грузооборот китайских морских портов это подтверждает (+3,2 процента к 2019 году). К тому же КНР остается важнейшим торговым партнером России и Дальнего Востока, в частности, - отметил доцент ДВФУ, кандидат экономических наук Тагир Хузиятов.

Справка РГ

По данным ФГУП "Росморпорт", в 2021 году на Чукотке завершится реконструкция двух причалов в порту Певек, дав прирост мощности 0,8 миллиона тонн, в Приморье - строительство специализированного угольного комплекса в районе мыса Открытый на 1,55 миллиона тонн и нового специализированного порта в бухте Суходол на шесть миллионов тонн, а также реконструкция гидротехнических сооружений в акватории порта Восточный (+0,5 миллиона тонн).