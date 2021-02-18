В Бурятии построили пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA

Пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA - уникальной установки, одного из крупнейших и наиболее чувствительных инструментов для решения задач в области астрофизики высоких энергии - создали на астрофизическом полигоне Иркутского государственного университета в Тункинской долине Республики Бурятия.

Установка площадью в один квадратный километр позволит получать информацию из дальнего космоса и открыть тайны возникновения и развития Вселенной, оценить ее современное состояние. В целом эти исследования внесут весомый вклад в понимание фундаментальных законов природы. Авторы проекта предполагают, что это даже может стать началом Новой Физики.

- Пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA - это уникальная установка. Отличает ее наличие разных типов детекторов, которые предназначены для исследования частиц, приходящих к нам из далекого космоса и несущих уникальную информацию о процессах, сопровождающихся выделением гигантской энергии. Мы уже успешно регистрируем потоки гамма-квантов, которые практически недоступны для исследования с помощью других установок, получаем уникальные результаты о многих астрофизических явлениях и проверяем принципиально новые методы и подходы для исследования космических частиц, - рассказал профессор ИГУ, соруководитель проекта TAIGA Николай Буднев.

Теперь ученые планируют совершенствовать имеющуюся обсерваторию и отстроить еще одну. Ее площадь будет в десять раз больше существующей, а расположится она либо в верховье Тункинской долины, либо на территории у границы с Монголией. Второй вариант кажется исследователям более предпочтительным.

- Мы имеем совместный российско-монгольский грант на подготовку проекта такой установки. Думаю, на его разработку уйдет два-три года, после этого мы сможем начать работу по развертыванию новой гамма-обсерватории, это займет порядка пяти-семи лет, - говорит Николай Буднев.

Этот проект относится к разряду мегасайенс и реализуется международной коллаборацией. В ее составе, помимо ИГУ, Московский, Новосибирский и Алтайский государственные университеты, Московский инженерно-физический институт, Институт ядерных исследований РАН, Институт ядерной физики СО РАН, Объединенный институт ядерных исследований (Дубна), DESY, Гамбургский университет, другие российские и европейские научные организации и университеты. К научным работам активно привлекают молодых специалистов.

- Не все из них остаются в проекте, но полученные у нас знания позволяют им успешно работать в ведущих научных центрах России и за рубежом, - отмечает профессор Буднев.