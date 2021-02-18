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Рубрика: Происшествия

В мэрии Биробиджана и дома у главы города прошли обыски

Текст: Дина Непомнящая

В администрации Биробиджана и дома у мэра города Александра Головатого прошли обыски в рамках уголовного дела о растрате в особо крупном размере. Согласно материалам дела, речь идет об ущербе на 5,6 миллиона рублей.

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"Материалы проверки прокуратурой области… направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, где по результатам их рассмотрения УФСБ России по ЕАО возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенная в особо крупном размере)", - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы областной прокуратуры.

Представители ведомства пояснили, что речь идет о хищении бюджетных средств при выполнении работ по благоустройству детских и спортивных площадок в рамках муниципального контракта.

"Мэрия областной столицы работает в штатном режиме, несмотря на то, что сегодня в здании администрации прошли следственные действия. Нам известно о возбужденном деле, но официальных обвинений предъявлено не было ни в чей адрес. Сотрудники мэрии активно сотрудничают с правоохранительными органами", - сообщили на странице в Instagram городской администрации.

Глава города также подтвердил, что обыски действительно были, но считает, что бояться ему нечего.

"Конечно, неприятно сегодня день начался, но чувствую я себя уверенно, не чувствую виноватым, а там время расставит все на свои места", - заявил Головатый в интервью местному телеканалу, фрагмент из которого опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

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