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Полис для трепанга

Почему предприятия марикультуры не заключают договоры страхования?
Текст: Анна Бондаренко (Приморский край)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 35(8386)
На "морских огородах" Приморья в 2020-м вырастили почти 50 тысяч тонн продукции - это в 1,7 раза больше показателя 2019-го. Такие данные приводит регио­нальное агентство по рыболовству.
Трепанг - ценный моллюск с лечебными свойствами - весьма востребован на рынке. Но сохранить весь урожай в целости удается далеко не всегда. Фото: Сергей Орлов Трепанг - ценный моллюск с лечебными свойствами - весьма востребован на рынке. Но сохранить весь урожай в целости удается далеко не всегда. Фото: Сергей Орлов
Трепанг - ценный моллюск с лечебными свойствами - весьма востребован на рынке. Но сохранить весь урожай в целости удается далеко не всегда. Фото: Сергей Орлов

При этом почти каждый год марифермы теряют часть урожая - в основном из-за тайфунов и браконьеров. Например, в 2019 году в результате природных чрезвычайных явлений ущерб понесли четыре предприятия марикультуры, им компенсировали 64 миллиона рублей из федеральной казны. В 2020-м хозяйства тоже пострадали, но, как пояснили в приморском минсельхозе, денег им не выплатили. Теперь компаниям нужно самим думать, как обезопасить себя. Единственный способ - застраховать продукцию.

Фото: РИА Новости
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Однако не все так просто.

Руководитель краевого агентства по рыболовству Валерий Корко напоминает, что в 2019 году страхование рисков аквакультуры стало частью единой системы агрострахования с господдержкой, и соответствующие изменения были внесены в федеральное законодательство. Среди рисков, которые предусматривает документ, - гибель объектов товарной аквакультуры из-за болезней, природных явлений или нарушений электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий и пожаров. Но широкой практикой страхования объектов марикультуры, хоть с господдержкой, хоть без нее, край позвастаться не может.

- У нас был опыт - приморские предприятия аквакультуры в добровольном порядке изъявляли желание страховаться. И со многими условиями они были не согласны. Например, с франшизой (часть ущерба, которая не возмещается). Понятно, что в этом случае она будет присутствовать, вряд ли кто-то из страховщиков осмелится действовать без нее. Тарифы также показались компаниям, мягко скажем, недешевыми. Но ведь и риски очень высоки. Словом, мы не сходились по условиям с потенциальными страхователями, - объясняет зам­директора дальневосточного филиала САО "ВСК" Александр Бидаев, добавляя, что страховщики готовы к диалогу, но рассмотрение будет в индивидуальном порядке. - Возможно, при помощи государства прогресс все-таки наметится.

Приморского гребешка, дальневосточного трепанга, ламинарии, морского ежа нет в списке объектов товарного рыбоводства, в страховании которых предусмотрена господдержка

Страхование с господдержкой действует за счет субсидирования тарифов - государство берет на себя половину стоимости полиса. Рассчитывать на помощь могут рыбоводы из всех российских регионов. Но…

- Условия господдержки устанавливаются ежегодно приказом минсельхоза России. В список объектов товарного рыбоводства включены лососевые, осетровые, сомовые, а с 2021 года - карповые и сиговые виды рыб. Такие традиционные объекты аквакультуры Дальнего Востока, как приморский гребешок, дальневосточный трепанг, ламинария, морской еж, в приказе отсутствуют, - констатирует председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Фото: ВНИРО
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По его мнению, первым делом необходимо исправить это упущение (лоббированием пообещали заняться приморские власти), а затем отработать тонкости на "пилотном" хозяйстве марикультуры. По словам Витязева, среди членов союза найдутся те, кто согласится на эксперимент. Возможно, для начала будет выбран один объект, например, гребешок, который застрахуют от единственного риска - ущерба в результате природных катак­лизмов. Нюансы же могут возникать не только при определении размера страховой премии, но и, например, при фиксации ущерба - это сложная процедура, ведь продукция находится в воде.

Председатель другого отраслевого объединения, Дальневосточной ассоциации "Аквакультура", Елена Януш предлагает страховым компаниям создать некий шаблон, который сформирует порядок цифр для предприятий марикультуры.

- Нужно подсчитать, во сколько обойдется, допустим, страхование миллиона особей гребешка определенного возраста, - поясняет она, - и хозяйства будут ориентироваться на эти суммы.

Прямая речь

Корней Биждов, президент Национального союза агростраховщиков:

- В первый год действия системы господдержки страхования товарной аквакультуры новой программой воспользовались рыбоводы из Республики Карелия, Мурманской, Вологодской и Астраханской областей. За 2020 год заключено 18 договоров, по которым защитой было обеспечено 10,6 миллиона особей рыбы. Объем премии составил 61 миллион рублей. Минувший год также отмечен рекордным страховым возмещением - пострадавшему рыбоводческому хозяйству из Карелии перечислили 229 миллионов рублей. Выплата была осуществлена по договору без гос­поддержки, но тем не менее это показатель активного развития рынка страхования товарного рыбоводства. Страхование аквакультуры с господдержкой в России находится на этапе становления, есть темы, которые на данный момент требуют уточнения: оценка страховой стоимости, расширение перечня опасных заболеваний и списка объектов аквакультуры.

А как у них

В КНР, где выращивают огромные объемы объектов аквакультуры, принято страхование по отдельным рискам. Страховая сумма рассчитывается в соответствии с многолетней средней продуктивностью гидробионтов с одной единицы площади акватории. Премия зависит от применяемого страховщиком уровня тарифов - как правило, это пять-шесть процентов. В договорах устанавливается франшиза - от десяти до 30 процентов, предусмотрена господдержка - субсидируется до 60 процентов страховой премии.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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