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18.02.2021 08:57
Рубрика: Власть

Партнерство на равных

Забайкальские депутаты выступили за поправки в Налоговый кодекс
Текст: Алексей Бутыльский (вице-спикер Законодательного собрания Забайкальского края, председатель комитета по бюджетной и налоговой политике, Чита)
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 35(8386)
Парламент Забайкалья предложил федеральному центру изменить подход к лицензиям на продажу алкоголя. Соответствующая инициатива направлена на предварительную экспертизу в Совет законодателей РФ.
Предприниматели считают, что изменения в системе лицензирования могут привести к закрытию магазинов в глубинке. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Предприниматели считают, что изменения в системе лицензирования могут привести к закрытию магазинов в глубинке. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Предприниматели считают, что изменения в системе лицензирования могут привести к закрытию магазинов в глубинке. Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Проблема алкоголизации населения в крае стоит очень остро. Поэтому идеи, направленные как на снижение потребления горячительного, так и на уменьшение различных злоупотреблений при торговле им, возникают здесь достаточно регулярно.

Фото: iStock
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Новация, о которой идет речь, касается розничной продажи спиртного. Сегодня за предоставление или продление годовой алкогольной лицензии и крупная торговая сеть, и маленький магазинчик платят 65 тысяч рублей. При этом в одной лицензии может содержаться более 100 торговых объектов. Чтобы их включить в любом количестве, взимается 3,5 тысячи рублей госпошлины. Получается, чтобы продлить годовое разрешение, тому самому магазинчику выгоднее "перейти под крыло" сетевой организации, нежели отдать крупную и подчас непосильную для него сумму.

На этом фоне в Забайкалье, по данным региональной службы по тарифам (РСТ), по сравнению с 2015 годом как минимум на треть увеличилось количество включенных в лицензии торговых объектов, а число самих лицензий уменьшилось вполовину. Крупные торговые компании стали брать под свой так называемый зонт более мелких продавцов, в том числе недобросовестных. С одной стороны, такое "партнерство" позволяет предпринимателям не платить госпошлину и не тратиться на покупку оборудования для системы ЕГАИС, а с другой - помогает уходить от ответственности нарушителям законодательства. Значительные потери несет и региональный бюджет: в 2015-м - 97 миллионов рублей, в 2016-м - 120, а в последнее время край теряет от такого "крышевания" уже не менее 160 миллионов рублей ежегодно.

За предоставление или продление годовой лицензии на розничную продажу алкоголя и крупная торговая сеть, и один маленький магазинчик платят госпошлину в размере 65 тысяч рублей

По сути, сегодняшняя схема лицензирования представляет собой легальный механизм для теневого бизнеса. В противовес этому РСТ края выступила за использование своего рода "качелей": за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкоголя снизить госпошлину до 20 тысяч руб­лей, но при условии ее оплаты каждым магазином, а за каждый включаемый в лицензию торговый объект, напротив, увеличить - до тех же 20 тысяч рублей.

Подготовленное специалистами региональной службы по тарифам предложение внес на площадку краевого парламента глава Забайкальского края Александр Осипов. При первом же обсуждении взгляды на законопроект сильно разошлись.

Все представители силовых структур - следственных, налоговых органов, прокуратуры - идею одобрили, поскольку торговые объекты таким образом лишаются прикрытия и будут обязаны отвечать за допущенные нарушения. Кстати, выступили за это предложение и в других регионах России: два десятка субъектов его полностью одобрили, а еще несколько предложили установить размер госпошлины за выдачу лицензии до 30 и даже до 40 тысяч рублей.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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С другой стороны, и это уже мнение бизнес-омбудсмена Забайкалья, законопроект может дать обратный эффект. В частности, он повлечет за собой рост нелегальных продаж. Предприниматели из глубинки, у которых всего по одной торговой точке, предупредили, что закроются, если такой закон будет принят. Главный аргумент: у микробизнеса нет ни финансовых возможностей, ни компетенций вести продажи в соответствии с требованиями законодательства. Кроме того, многие торговцы заявляли, что ответом на увеличение госпошлины будет рост стоимости товара.

Если на первом этапе вызвавшая споры законодательная инициатива была отложена, то при повторном ее обсуждении возобладала позиция депутатов, которые считают целесообразным сокращение алкоточек и создание рабочих механизмов контроля.

Мы полагаем, что предложенные поправки в Налоговый кодекс РФ позволят решить как минимум три задачи. Во-первых, удастся снизить нагрузку на малый бизнес и создать равные конкурентные условия на потребительском рынке. Во-вторых, за счет выхода из теневого сегмента нелегальных продавцов мы рассчитываем на положительный бюджетный эффект и получение дополнительных доходов в федеральный и региональные бюджеты. А в-третьих, прогнозируем рост акцизных и прочих сборов, что также должно позитивно повлиять на легальный рынок.

Сегодня нам важно получить оценку квалифицированных федеральных экспертов, которые вынесут свой вердикт в масштабах нашей большой страны и найдут золотую середину в решении этой проблемы.

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