Прикамье - на шестом месте в ПФО по реализации национальных проектов

В Пермском крае подведены итоги за 2020 год и намечены планы на 2020-й. На заседании Координационного совета при главе региона по реализации национальных проектов губернатор Дмитрий Махонин отметил, что в прошлом году краю на национальные и региональные проекты была выделена беспрецедентная сумма - 17 миллиардов рублей.

- Мы показали результат по реализации нацпроектов - 96 процентов. Это выше и общероссийского показателя, и средний по Приволжскому федеральному округу - регион здесь занял шестое место. Но наша основная задача заключается не просто в расходовании средств, а в реализации проектов таким образом, чтобы жители не только в городах, но и в глубинке почувствовали изменения к лучшему, - сказал Дмитрий Махонин.

Губернатор подчеркнул, что в 2020 году в Пермском крае реализовывали 50 региональных проектов в рамках 13 национальных: по большинству из них удалось достичь запланированных результатов, сообщает сайт губернатора и правительства.

Участие в нацпроекте "Здравоохранение" позволило открыть в крае три центра амбулаторной онкологической помощи - в Губахе, Чайковском и Краснокамске. Для диагностики и лечения больных раком приобретено 88 единиц оборудования: магнитно-резонансный томограф, аппарат брахитерапии, два мультиспиральных компьютерных томографа и другая сложная техника.

В целом в рамках нацпроекта закуплено 195 единиц современного медицинского оборудования. Благодаря нацпроекту "Образование" открыт 21 центр "Точка роста" в 20 территориях края, центр цифрового образования детей "IT-куб", центр опережающей профессиональной подготовки и мобильный технопарк "Кванториум". Более 100 школ оснащены компьютерным оборудованием.

Благодаря средствам, выделенных в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда", в Прикамье за год расселено 67 тысяч квадратных метров аварийного жилья, улучшены условия проживания более 4,7 тысячи человек. В программах расселения участвовали 38 муниципалитетов, из них 34 выполнили взятые на себя обязательства. При этом в 10 территориях планы выполнены на 140 процентов и более - это значит, что в этих территориях больше людей стали жить в более комфортных условиях.

Нацпроект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) дал возможность отремонтировать 108 километров дорог, повысив транспортную доступность жителей Прикамья. Работы проведены на 53 дорожных объектах.

С помощью нацпроекта "Экология" удалось сделать важный шаг к решению многолетней проблемы - снабжения качественной водой жителей Краснокамска и пермского микрорайона Закамск - был введен в эксплуатацию водовод в Кировском районе Перми.

По словам руководителя администрации губернатора Леонида Политова, 86 процентов средств, более 13 миллиардов рублей, на которые в территориях региона в течение года улучшали условия жизни людей, были направлены из федерального бюджета. Полностью были использованы средства по нацпроектам БКАД, "Экология", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", "Производительность труда и поддержка занятости", а также по проекту "Культура". Он добавил, что реализованные проекты были разными по своей масштабности, при этом каждый имел большое значение для конкретных людей.

- Например, в течение года санитарной авиацией было эвакуировано 223 человека, в том числе, дети. Это число, на первый взгляд, может показаться незначительным, но всем этим людям экстренно требовалась помощь, и она была оказана, - отметил глава администрации.

В рамках того же проекта "Экология" было приобретено 72 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. Это позволило более оперативно бороться с лесными пожарами. Кроме того, начата расчистка русел рек.

Отдельно Леонид Политов обратил внимание на реализацию проектов поддержки предпринимательства (МСП). Например, за прошлый год было выделено 568 микрозаймов на общую сумму почти 600 миллионов рублей, что было особенно важно для предпринимателей в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса. В этом году в качестве оказания финансовой поддержки, обеспеченной региональной гарантийной организацией субъектам МСП планируется направить 1,1 миллиардов рублей, еще 80 миллионов - начинающим предпринимателям. Кроме этого на предоставление самозанятым гражданам микрозаймов по льготной ставке предусмотрено 7,5 миллиона рублей.

В планах 2021 года - реализовать в Пермском крае 44 региональных проекта. Объем финансирования только из федерального бюджета составит более 13 миллиардов рублей. В рамках нацпроектов будут вводиться в эксплуатацию современные детские сады, в 164 школ поступит компьютерное оборудование, в 14 муниципалитетах создадут центры "Точка роста", в территориях будут открыты новые виртуальные концертные залы. Предстоит капитальный ремонт сельских домов культуры, продолжится расселение жителей аварийного жилого фонда, строительство и ремонт автомобильных дорог.

По итогам совещания Дмитрий Махонин отметил, что по результатам реализации нацпроектов в 2019 году показатели региона были существенно ниже. Для изменения ситуации работа правительства региона в части реализации нацпроектов была перестроена, повышено взаимодействие с органами местного самоуправления.

- Задачи на текущий год - внимательно контролировать качество выполнения задач на объектах. Результаты нацпроектов нужны не на бумаге, их должны видеть и чувствовать жители края, - подчеркнул губернатор. - Финансирование обеспечено, теперь ответственность за эффективное использование средств лежит на нас, на профильных министерствах и на руководителях территорий Прикамья.