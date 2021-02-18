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Рубрика: Общество

Двигатель для дрона

Ученые ищут новые источники энергии для промышленного использования
Текст: Ольга Дмитренко (Самара)
Российская газета - Спецвыпуск № 35(8386)
Ученые Самарского университета заняты созданием энергетических установок, работающих на нестандартном топливе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В небе - без следов

Новый криогенный двигатель будет использовать в качестве топлива жидкий азот или сжиженный природный газ. По словам разработчиков, он может применяться на экологичном автотранспорте для особо охраняемых природных зон, а также на беспилотных летательных аппаратах специального назначения. Последние смогут оставаться невидимыми для средств инфракрасного слежения, не оставляя в небе тепловых следов - в отличие от летательных аппаратов, использующих для создания тяги двигатели внутреннего сгорания или электродвигатели. На создание агрегата уйдет три-четыре года.

Фото: RoschetzkyIstockPhoto / iStock
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По словам заместителя директора Института двигателей и энергетических установок Самарского университета Дмитрия Угланова, сейчас ученые проводят серию испытаний одного из главных элементов - системы хранения криогенного топлива - на основе емкости специальной конструкции, оснащенной различными датчиками и клапанами.

- У этой системы оригинальная конструкция, защищенная патентами на изобретение. Уникальность в том, что обычно подобные емкости предназначены для хранения либо газов высокого давления, либо криогенных рабочих тел в жидком состоянии. Наша же разработка позволяет в зависимости от задачи хранить рабочие вещества или в жидком состоянии, или в газообразном и дает возможность управлять временем регазификации для получения необходимых параметров состояния рабочего тела, - рассказал Дмитрий Угланов.

Водород согреет

Самарский университет и "Силовые машины" создают первую в России газотурбинную установку для тепло- и электроснабжения на метано-водородном топливе, которая будет более экологичной по сравнению с аналогами на керосине или природном газе.

На базе университетского центра газодинамических исследований создано совместное конструкторское бюро для разработки технологий производства камер сгорания энергетических газотурбинных установок, работающих на топливе с высоким содержанием водорода.

Газотурбинная установка на метано-водородном топливе экологичнее работающих на керосине

- Это новое направление в энергетике России. Подобных отечественных установок пока не существует, - рассказал начальник КБ Сергей Матвеев. - Первый проект - камера сгорания для перспективной газотурбинной электростанции ГТЭ-65В мощностью 65 мегаватт. Метано-водородная смесь позволит увеличить мощность турбины и снизить количество вредных выбросов в атмосферу.

Как показали предварительные исследования, смесь с долей водорода 40-50 процентов увеличит мощность установки примерно на 10 процентов. Такое оборудование можно будет использовать на крупных промышленных предприятиях, для тепло- и электроснабжения малых городов или жилых районов мегаполисов. Добавление водорода будет обеспечивать более полное сгорание топлива, благодаря чему снизится выброс оксида углерода и несгоревших углеродов, кроме того, уменьшится общий выброс СО2 и расход топлива.

В ходе разработки и проектирования камеры сгорания самарским ученым предстоит оптимизировать конструкцию камеры сгорания, определить наиболее эффективный состав топливной смеси, решить проблему акустических пульсаций, возникающих при горении метано-водородного топлива, а также разработать мероприятия по максимальному снижению выбросов оксидов азота.

Экспериментальную модельную камеру сгорания изготовят на 3D-принтере в лаборатории аддитивных технологий самарского вуза. Работы начнутся уже в феврале. Технический проект предполагается завершить в 2023 году, после чего на промышленном предприятии "Силовых машин" будет изготовлен опытный образец.

В самарском вузе исследования в области применения водородного топлива ведутся с 1960-х годов. В двигателестроительном конструкторском бюро под руководством академика Николая Кузнецова был создан уникальный двигатель НК-88, работавший на жидком водороде, для самолета Ту-155, впервые поднявшемся в воздух 15 апреля 1988 года.

Кстати
Фото: mos.ru
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Конструкторское бюро Самарского университета начало разработку малоразмерных авиадвигателей, которые могут применяться на легких самолетах, беспилотниках и других летательных аппаратах . По словам научного руководителя Института двигателей и энергетических установок Александра Ермакова, это направление особенно перспективно, поскольку в России такие двигатели практически не разрабатываются и не производятся.

- Сейчас есть целый ряд предложений по созданию малоразмерных двигателей. Это очень крупные проекты, суммы договоров по которым в перспективе могут составлять до миллиарда рублей, - сказал Ермаков.

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