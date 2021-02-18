В одной из квартир Ижевска обнаружили около 50 кошек

В квартире одного из домов по улице Воровского в Ижевске обнаружили около 50 кошек. Об этом сообщил в своих социальных сетях Альянс защитников животных.

В организацию еще в ноябре 2020 года обратились люди, рассказавшие о жестоком обращении с животными. Горожане представили видео, на котором множество истощенных грязных кошек накидываются на еду, а в квартире, где они живут, царит антисанитария - на полу валяются кошачьи кости и черепа.

- Мы предлагали помощь хозяйке кошек, пытались передать корм, но женщина не вышла из квартиры и позднее прекратила всякое общение. Мы обратились в Главное управление ветеринарии, управляющую компанию, Роспотребнадзор и МВД с просьбой провести проверку и оказать содействие в изъятии животных для оказания им ветеринарной помощи, - сообщили в Альянсе защитников животных.

По словам зоозащитников, полицейские опросили соседей, но в квартиру попасть не смогли. Так как факт жестокого обращения с животными подтвердить не удалось - уголовное дело не возбудили.

В пресс-службе прокуратуры Удмуртии "РГ" уточнили, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела уже отменили "в связи с неполнотой проверки".