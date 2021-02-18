В Прикамье двое детей погибли при пожаре в частном доме

В одном из деревянных домов села Орда Пермского края прошлой ночью произошел пожар. В помещении, где произошло возгорание, находились двое детей 2011 и 2017 годов рождения. Оба они погибли.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, по факту гибели детей возбуждено уголовное дело по части 3, статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники регионального Следственного комитета. По результатам осмотра будут назначены необходимые судебные экспертизы для установления причины смерти погибших и возникновения пожара.